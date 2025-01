Je li Norveška najveće razočarenje prvog dijela prvenstva? Jedva se provukli u drugi krug

Za većinu skupina gotov je prvi krug Svjetskog rukometnog prvenstva. Sutra se igraju još samo susreti u skupinama F i G, a ovako su završili današnji susreti.

U najvažnijem susretu dana za sve hrvatske navijače, Hrvatska je poražena od Egipta s 28:24. Igračem utakmice proglašen je vratar Egipta Mohamed Aly s 14 obrana koji je izludio hrvatske rukometaše, a jedini koji je imao kakvih-takvih rješenja za njega bio je Ivan Martinović sa šest pogodaka, a Filip Glavaš dodao je pet. Strijelce Egipta predvodio je igrač PSG-a Yahia Omar također sa šest golova.

U drugom susretu ove skupine Argentina je svladala Bahrein s 26:25. Činilo se kako će Argentina do pobjede stići puno lakše, ali Bahrein je i pokazao karakter i pred sam utakmice serijom 4-0 stigao do izjednačenja 24:24, ali do potpunog preokreta ipak nije došlo. Najbolji strijelac Argentine bio je Ramiro Martinez s deset pogodaka, a najbolji strijelac poražene momčadi bio je Mohamed Ahmed sa šest pogodaka.

U prvom susretu dana, Švicarska je s 30:28 bila bolja od Poljske u direktnom okršaju za prolazak u drugi krug. U drugom susretu ove skupine Njemačka je uverljivo svladala Češku s 29:22 i uvjerljivo prošla dalje sa sve tri pobjede i prvim mjestom u skupini A. Najbolji kod Nijemaca ponovno je bio Renars Uščins s osam pogodaka, a sjajan je bio i vratar David Spath s 14 obrana. Najbolji kod Čeha bio je Dominik solak sa sedam pogodaka.

U skupini D Sjeverna Makedonija očekivano je svladala Gvineju s 29:20. Ponovno je najbolji pojedinac Makedonaca bio Filip Kuzmanovski s čak 12 pogodaka, dok je vratar Kizikj obranio 15 udaraca. U drugom susretu ove skupine, direktnom srazu za prvo mjesto, Mađarska je bila bolje od Nizozemske s 36:32 u utakmici u kojoj smo od vratara vidjeli vrlo malo. Nizozemci dovoljan nije bio ni raspoloženi Rutger Ten Velde koji je postigao 10 golova. Kod Mađara najbolji su bili Bendeguz Boka, Mate Lekai i Zoltan Szita sa po šest pogodaka. Mađarska dalje ide kao prva, drugo mjesto ide Nizozemcima, a do prolaza je došla i Sjeverna Makedonija.

U skupini E Portugal je Norveškoj nanio drugi poraz u tri utakmice pa domaćini prvenstva dalje idu bez bodova budući da su slavili samo protiv fenjeraša SAD-a. Portugalci su slavili s 31:28, a najbolji u njihovim redovima bili su Francisco Mota da Costa i Luis Frade sa šest golova, a pet je zabio Salvador Salvador. Sjajan je na vratima Portugala bio Gustavo Capdeville s 15 obrana. Najbolji strijelac utakmice ipak je bio Norvežanin, Simen Ulstad Lyse s devet golova. U drugom susretu ove skupine Brazil je očekivano svladao SAD s 31:24 predvođen Rudolphom Geraldom Hacbarthom koji je postigao osam golova dok je sedam dodao Joel Matos. Ponovno je odličan na golu Brazilaca bio Rangel da Rosa sa 17 obrana.

