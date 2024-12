Igor Vori gostovao je u podcastu Net.hr-a u kojem sm pričali s njim o svemu, a jedno naše pitanje natjeralo je Igora na razmišljanje. Možemo reći da smo ga iznenadili. Koja je za njega idealna momčad Hrvatske u rukometu?

"Au, to mi je najgore pitanje ono... ajoj... To moram reći? O, majku ti... "

Foto: Screenshot Zamislio se Vori na naše pitanje o idealnoj momčadi Hrvatske svih vremena.

Nakon dugog razmišljanja dao nam je odgovor, ali prije još jednog pitanja...

"Ovako.. čekaj, od igrača s kojima sam ja igrao?" - upitao nas je Igor Vori.

"Općenito", rekao mu je potpisnik ovih redaka.

"Pa, Bašić na golu, Ćavar, Džomba... a da, sad si me ulovio, ne može to tako... Pero Metličić, Lacković, sad je tu Ivano i Dule, to je sad ono, tu ćemo staviti dva igrača zato što i jedan i drugi su posebni. Ivano je bio virtuoz, Dule je i obrana i napad. Linija je Jova ili Sule, tu mi je sad dilema. To bi mi bilo idealno. Ja bi tu stavio i Dominkovića i Šoljarića obrana, jednog ćemo morati mijenjati obrana - napad. Paku možemo staviti na srednjeg ili pivota, imamo sve opcije. Mirko Bašić koji je... na početku karijere imao sam tu čast igrati s njim, bez obzira što je bio stariji bio je odličan, TOP. Gledao sam ga i stvarno je bio pravi. Pako Ćavar za mene, za sve nas klince, svatko je htio biti Ćavar. Ne može sad svatko biti Ćavar, svi smo htjeli biti Ćavar, kad si igrao bilo je ono - ja sam Ćavar, ne, ja sma prvi rekao. Ja sam stariji i jači, ja sma Pako Ćavar. S druge strane, moje kolege s kojima sam igrao, nažalost s Pakom nisam igrao, ali kad sam živio u Španjolskoj, živio sam u njegovom stanu, tako da smo se družili puno. Pako je jako zanimljiv i osebujan lik. Lac koji je, ono, danas takvog igrača i šutera nema, ne postoji. Pero koji. ma takva igračka inteligencija je nešto nevjerojatno. Nit' je Pero bio bombarder da je imao skok šut nit je bio fizički da je bio jači od svih, imao je nevjerojatnu glavu, kompljutor, obrambeno tako pametno nešto, izgleda jednostavno. Džomba, o njemu ne treba trošiti riječi. Ivano i Dule, o njima sam već pričao. E sad tu Jova ili Sule, to mi je ono.. i jedan i drugi su mi TOP. S Jovom sam bio cimer, s obojicom sam igrao. Imao ih još tu koje bi trebao nabrojati, koje bi htio nabrojati. Je li to Venio, je li to Valter na golu, ma ima toga", priča Igor Vori.

Ivano ili Patrik Ćavar, za titulu najboljeg hrvatskog rukometaša svih vremena?

"Uf, to je tako nezahvalno. Svatko u svoje vrijeme. Kad gledaš Paku što je radio na terenu, počeo je kao lijevo krilo, bio najbolji strednji vanjski, da bi bio najbolji pivot. Ne možeš vjerovati što je radio. Danas da Pako igra rukomet, mislim da bi bio, ma to bi bilo nevjerojatno. Bio bi božanstvo. Može igrati sve, hoćeš obranu, hoćeš napad, halfa, prednjeg, centarhalfa, gdje god da si ga stavio. S druge strane, Ivano je bio virtuoz. Svi smo uživali u tome. Jako je teško govoriti tko je najbolji hrvatski rukometaš ikad. Pako u sovje vrijeme, Ivano u svoje. Znaš što ću ti reći, s Ivanom je bilo gušt igrati, ali neki put jako teško. Jer, ti trebaš čitati što će on odigrati. Sjećam se jedne utakmice, mislim da je to bilo polufinale 2008. s Francuskom, igramo s Francuskom, fight veliki, utakmica s malo golova i u jednom trenutku ide križanje i on iza glave baci loptu. Naravno, nisam ju ulovio. Nisam to očekivao. Bio je nepredvidiv, ne samo za suparnika nego i za suigrača, ali opet ta linija Pero, Ivano i Lac, kako su se poznavali, kakav su tajming svega imali, od dolaska na tu loptu, da su tako pratili jedan drugog, mislim da se takva vanjska linija neće više ponoviti. Možda nekad ali ne znam, jako teško."

Čitav podcast s Igorom Vorijem možete pogledati u priloženom videu gore.

