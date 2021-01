Utakmicu Hrvatske i Argentine moći ćete pratiti na RTL televiziji u subotu od 18 sati, a u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr

Nakon Bahreina, hrvatsku rukometnu reprezentaciju na 27. Svjetskom rukometnom prvenstvu čeka Argentina. To je susret 2. kola, drugog kruga Skupine II, ali i susret koji Hrvatskoj može donijeti četvrtfinale.

Argentina je zauvijek obilježila najsjajniju hrvatsku rukometnu generaciju. Naime, na startu Svjetskog prvenstva u Portugalu 2003. godine, Argentina je šokirala Hrvatsku pobjedom 30:29 i u čudu ostavila rukometni svijet. Dva tjedna kasnije Hrvatska je postala svjetski prvak, a 15 mjeseci poslije i olimpijski pobjednik.

Još jedanput Argentina je gotovo uništila hrvatske snove. U drugom kolu olimpijskog turnira u Rio de Janeiru, nakon poraza od Katara, Argentina nas je držala u mat poziciji jer je imala napad za pobjedu. Ali nas je spasio Domagoj Duvnjak jer je ukrao loptu Argentincima i dobio sedmerac, budući je na njemu napravljen prekršaj, a vrata Argentine bila su prazna. Devet sekundi prije kraja kapetan je zabio za hrvatsku pobjedu 27:26.

‘Moramo diktirati igru’

Argentina je rijetko uspijevala dobiti velikane svjetskog rukometa na najvećim smotrama, ali je postala stalni sudionik svjetskih prvenstava i solidna vrijednost. Njima je ovo 13. nastup na svjetskim smotrama. Dvaput su bili 12. ( 2011., 2015.) jedanput 15. (2001.), a u ostalim nastupima uglavnom iznad 16. mjesta.

“Respektiramo ih. Oni igraju prvu utakmicu sa Simonetom koji je bitan igrač Montpelliera i koji je prije godinu-dvije proglašen najboljim igračem Final Foura. Imaju ambocioznu momčad koja je odlična u tranziciji. Mi moramo igrati čvrsto u obrani kao i jučer. Moramo diktirati igru, moramo imati savršenu taktičku disciplinu. Jučer smo olako izgubili par lopti u kontri i polukontri. Prvi cilj smo ostvarili, nismo više pod stresom. Ulazak u najboljih osam nije ono što mi na kraju želimo, ali ne smije se podcijeniti. Ne smijemo nasjesti na ulogu favorita jer su južnoamerikanci pokazali da su dobri. Dobili su Brazil koji je nama prije stvorio probleme. Dovoljno smo inteligentni i mudri, bolje biti koncentrirani nego naivni“, rekao je uoči utakmice hrvatski izbornik Lino Červar.

U Egiptu su u prvoj fazi natjecanja pobijedili Kongo 28:22, i Bahrein 24:21, a izgubili od Danske 31:20, te u drugom krugu Japan 28:24. Tom pobjedom su zapravo otvorili vrata mogućeg prolaska u četvrtfinale. Okosnicu reprezentacije i dalje čini stara garda koja je već desetak godina na okupu. To su braća Diego, Sebastian i Pablo Simonet. Prvi ima 31. godinu i suigrač je našeg Marina Šege u Montpellieru, drugi je tri godine stariji i nastupa u Ademar Leonu, a treći najmlađi ima 28 godina i član je španjolskog Benidorma. Tu su još dva provjerena i iskusna asa, dva Federica Fernandez (31 godina) lijevo krilo i Pizzaro također, (31 g.) desni vanjski koji je njihov najbolji strijelac na ovom prvenstvu (21 pogodaka/37 udaraca). Obratite pozornost na novog igrača na crti Daria Lucasa Moscariella. Izuzetno dobro se gradi, a realizacija mu je skoro 100 posto (14/15). Kapetan i vođa te reprezentacije je još jedan argentinski velikan Gonzalo Carou. Čak 12 igrača Argentine igra u španjolskim klubovima. Nije stoga čudno da se nacionalna federacija odlučila kormilo reprezentacije dati u ruke Španjolcu. I to ne bilo kojem, već bivšem španjolskom izborniku Manolu Cadenasu. Odmah u prvoj godini svoga mandata Španjolac je Argentinu doveo do naslova prvaka Južne Amerike. Godinu poslije postao je zlatni na Pan američkim igrama, a prošle pak osvojio prvo mjesto na Igrama Južne i Srednje Amerike, što je Argentini donijelo osiguralo nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Povratak Diega Simoneta

Argentina ima i talenta i brzine i snage. Fantastično se poznaju i nadopunjuju. Nisu grubi. Imaju samo 13 isključenje u 4 susreta. Postigli su točno 100 pogodaka (25 u prosjeku), a primili 98. Hrvatska je s druge strane zabila 111 pogodaka (27,75 u prosjeku), a primila 91.

“Obrana protiv Bahreina je bila gusta, fantastična, nisam ni trebao stajati na golu. Noga je dobro, nema velikih smetnji, na vezi sam stalno s trenerom, tako da svi znaju da je u redu. Moj klupski suigrač Diego Simonet je veliki profesionalac, sigurno motor njihove ekipe i mogu ga samo pohvaliti sa svake strane. U poslijepodnevnim satima krećemo još s detaljnom analizom. Vjerujem u našu gustu obranu, da ćemo bit ponovno pravi. Sigurno smo spremni, nema razloga da ne budemo. Ostaje žal za navijačima, ali nadam se da će već na sljedećem natjecanju tribine biti pune hrvatskih navijača”, rekao je uoči utakmice hrvatski vratar Marin Šego.

“Najviše od svega me veseli prvih 10 do 15 minuta utakmice protiv Bahreina i kako je obrana izgledala, mislim da je prvi put bila prava. Mogu reći da smo dignuli samopouzdanje u zadnje dvije utakmice i s optimizmom gledamo na sljedeći susret. Bolje da sad promašimo što moramo promašiti. Vidjeli smo da smo se rasporedili, svatko iskoči jednu utakmicu, i uvijek je to raspoređeno. Uvijek smo bili kolektivno jako i tako je uvijek. Argentina je ozbiljna reprezentacija, igraju ozbiljan, brz i atraktivan rukomet. Njihov motor je Diego Simonet. Mi moramo iskoristiti naše igrače za lakše golove”, dodao je na njegovu izjavu Manuel Štrlek.

Utakmicu Hrvatske i Argentine moći ćete pratiti na RTL televiziji u subotu od 18 sati, a u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr.

Sve utakmice dostupne su na RTLplay.