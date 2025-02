Izbornik Sigurdsson za RTL potvrdio tko je novi kapetan hrvatske reprezentacije

Ivan Martinović novi je kapetan hrvatske rukometne reprezentacije!

Novinar RTL-a Mario Jurič u Zadru je na dočeku rukometaša i saznao je ovu informaciju direktno od izbornika Sigurdssona. Izbornik je potvrdio ono što smo mogli nagađati. Kapetansku traku Domagoja Duvnjaka nasljedit će Ivan Martinović.

"Da, Martinović će biti novi kapetan, sretan sam s njim, spreman je za ovaj izazov, savršen je kandidat za kapetana, u pravom je životnom dobu, profesionalac je i igrač svjetske klase. Počinje nova era i on će biti novi vođa. Ekipa će ga pratiti, ima punu podršku, odličan je uzor, odličan dečko. Vrlo je zabavan, ali i ozbiljan i profesionalan", rekao je izbornik Sigurdsson.

izbornik se osvrnuo i na jučerašnji doček: "Ono što sam vidio jučer nisam nigdje nikada vidio i milsim da to nigdje drugdje nije moguće. Ono što sam rekao jučer je bilo iz srca", rekao je Sigurdsson.

"Još sam jako sretan zbog uspjeha, nevjerojatnu priču smo ispričali. U Zagrebu su svi bili s nama, bilo je emotivno i dan poslije je osjećaj odličan kad skineš odoru", rekao je Dagur pa se osvrnuo na doček u Zadru.

"Mislio sam da ću se rukovati s gradonačelnikom i to je to, ali ovo je nevjerojatno. Imam stan ovdje, 10 kilometara od Zadra, ljepše je vrijeme nego na Islandu, bit ću malo na Islandu, malo ovdje i to je lijepo, osjećam se odlično u Zadru, smatram Zadrane svojim sugrađanima", rekao je Dagur našem novinaru.

