U nedjelju su rukometaši Rovinja gostovali kod Kozale u Rijeci. Utakmicu 1. HRL Jug, koja je završila remijem (27-27) zasjenio je incident između trenera i igrača.

U 55. minuti Sandi Đukanović izgubio je loptu, a budući da je rezultat u tom trenutku bio 24-22, trener Rovinja Dario Jagić zbog toga je potpuno izgubio živce. Uhvatio je Đukanovića za dres i počeo odgurivati, no situacija je brzo stavljena pod kontrolu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Video incidenta pogledajte OVDJE.

Jagić je nakon incidenta dobio crveni karton, a kasnije je za Istarski.hr objasnio što se uistinu dogodilo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svjestan sam da nema nikakvog opravdanja za takav moj postupak, preuzimam krivicu za to što se dogodilo. Bilo je to jednostavno u trenutku kad se utakmica lomila i gdje je jedan od naših najiskusnijih igrača nakon greške u igri te pogotovo potom i verbalne provokacije izazvao moju neprimjerenu reakciju.Nažalost, neki su mediji nekorektno prenijeli da je tu bilo udaranja, no osim odgurivanja ništa se drugo nije dogodilo. Žao mi je što objavljena snimka nije duža pa da se vidi kako smo nakon toga Sandi i ja normalno razgovarali, a na kraju utakmice prije ulaska u svlačionice i zagrlili se", objasnio je Jagić, a zatim dodao da odlazi s trenerske klupe Rovinja:

"Već deset godina radim u Rovinju s ekipom koju smo iz treće lige dignuli do gornjeg dijela tablice u Prvoj rukometnoj ligi. Žao mi što je jedna takva situacija uspjela zasjeniti sve dobro što smo napravili, iako sličnih ispada, pogotovo verbalnih, zna biti i na drugim utakmicama.To nikako nije alibi za ono što se dogodilo, no ne želim biti teret klubu, stoga ću upravi podnijeti ostavku na mjesto trenera, idem se malo odmoriti. To ne znači da odlazim iz kluba, ostajem kao sportski direktor i u radu s ekipom, ali jednostavno nakon ovoga više neću raditi svoj dosadašnji posao. Krivo mi je da me na ovakav način stavljaju u kontekst nekog nasilnika, pisati da sam nekog šamarao, a dosad nikad u svom životu nisam imao nijednu mrlju", objasnio je Jagić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatsku žensku rukometnu reprezentaciju na SP-u gledajte na Voyo i RTL Kockici. Prvenstvo u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj počinje 29. studenog i trajat će do 17. prosinca. Budite uz Kraljice šoka