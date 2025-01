Dobili smo snimku iz svlačionice: Grmi pjesma posvećena 'čudnim ljudima čudnog imena'

Iz Hrvatskog rukometnog saveza dobili smo dva videa iz svlačionice nakon epskog razbijanja Francuza od strane Hrvata. Poruka na whatsapp došla nam je nešto malo prije ponoći. Domagoj Duvnjak i ekipa pjevali su na sav glas bezvremenski hit Miroslava Škore Svetinja. Konteksta radi, u pjesmi se kaže: "Tko to moje ime doziva, čudni ljudi čudnog imena, pa mi kunu što je svetinja - vjera, ljubav i domovina?" Video, doduše, nismo objavili jer u njemu ima psovanja, ali to je normalno u trenucima ogromne euforije. Dečki su se emotivno ispraznili, pa je nekima pobjegla koja psovka. Kako bilo, ponosimo se hrvatskom rukometnom reprezentacijom, izbornikom Dagurom Sigurdssonom i cijelim stručnim stožerom. Domagoj Duvnjak zaslužio je ovakav rasplet za kraj reprezentaivne karijere.

Inače, gostujući na RTL televiziji u prosincu 2019., Miroslav Škoro govorio je o "čudnim ljudima čudnog imena". Tko su oni, u biti?

"To me nitko nije pitao. Svašta su mi prepisivali kad sam to rekao. Mi živimo u vremenu internetske tehnologije i komunikacije, u virtualnom svijetu društvenih mreža... Svi misle naivno kad napišu da se zovu Mickey Mouse ili 123Krk da su se sakrili, ali njihova IP adresa je vrlo lako upratljiva i vrlo lako provider može znati tko stoji iza nje.

Međutim, ne možete reći da kad se pojavi nešto, onda te čudne adrese, ta čudna imena te komentiraju, na neki način misle da su skriveni u svojim malim sobicama oni koji na neki način sudjeluju u kreiranju javnog mišljenja, kao da je nama jako stalo do svega toga. To su ti čudni ljudi čudnog imena", rekao je Škoro na RTL-u.

Hrvatska muška rukometna reprezentacija plasirala se u finale Svjetskog prvenstva 31-28 (18-11) pobjedom protiv Francuske u punoj zagrebačkoj Areni.

Zvonimir Srna i Marin Jelinić zabili su po sedam golova za Hrvatsku, Dominik Kuzmanović je sakupio 15 obrana, dok je Dika Mem s osam golova bio najefikasniji kod Francuske.

Ovom pobjedom Hrvatska je osigurala svoju šestu medalju sa svjetskih prvenstava u povijesti, a prvu nakon 12 godina kada je bila brončana u Španjolskoj. Za Hrvatsku je ovo peti ulazak u finale, dosada je osvojila jedno zlato (2003. u Portugalu) te tri srebra (Island 1995., Tunis 2005. i Hrvatska 2009.).

Hrvatska će u finalu u nedjelju u Oslu od 18 sati igrati protiv pobjednika susreta Danska - Portugal koji je na programu u petak.

