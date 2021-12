Hrvatske rukometašice se pripremaju za novi izazov na Svjetskom prvenstvu koji slijedi u petak (20:30 sati). Suparnice će biti rukometašice Španjolske, a ogled se igra u Torrevieji.

Pobjeda protiv Argentine pa dan predaha stigli su kao naručeni za hrvatsku reprezentaciju. No, vremena za odmor nema previše. Već u petak ih čeka najteža utakmica Svjetskog prvenstva, premda će izbornik Nenad Šoštarić reći da je najlakša. I doista, obje teorije drže vodu. Ali, da je Hrvatska i kompletna, imala bi velikih problema da pobijedi domaćina Svjetskog prvenstva koji se vidi najmanje u polufinalu, ako ne i s naslovom svjetskog prvaka, jer iz Japana od prije dvije godine brani srebro.

Do sada su Španjolke na ovom prvenstvu redom u prvom krugu pobjeđivale Argentinu 29:13, Kinu 33:18 i Austriju 31:19 te na početku drugog kruga Japan 28:26. Dale su 121 pogodak što je prosjek od 30,25 po utakmici, a primile 76 ili u prosjeku 19 po susretu.

"U ovoj zadnjoj utakmici smo pokazale da i dalje znamo igrati rukomet. Ostavile smo srce na parketu i to je predivan osjećaj. Već smo računale sve kalkulacije i mi stvarno vjerujemo da možemo proći dalje. Moramo dobiti Španjolsku s plus 3, moramo dobiti Austriju, kao i Brazil sve svoje utakmice. Dokle god postoji šansa, a ona i dalje postoji, mi stvarno vjerujemo“, rekla je Katarina Ježić.

Hrvatska i Španjolska do sada su sedam puta igrale međusobno na velikim natjecanjima te Španjolke imaju pet pobjeda. Hrvatska je slavila jednom na svjetskom i jednom na Europskom prvenstvu. Obje pobjede bile su dosta davno i nemaju previše veze s aktualnom generacijom. Na SP 2007. godine Hrvatska je slavila 30:25 te na Europskom prvenstvu 2010. (23:22).

"Nekako vjerujem da bi nam Španjolke mogle najviše odgovarati od svih suparnica do sada, jer ipak igraju klasičan europski rukomet. Naravno da će biti teško, ali mi to možemo. Moramo napuniti baterije, taktički popraviti neke stvari i napravit ćemo sve kako bi slavile. Ima kod nas još dosta uspona ili padova, ali smatram da srce, glava i želja mogu sve“, dodala je Ježić.

'Nemamo što za izgubiti'

Sličnog je pogleda na ovaj susret i Josipa Mamić koja je uoči utakmice protiv domaćina Svjetskog prvenstva rekla.

„Španjolska je domaćin i možda je to nekakva najveća njihova prednost prije ove utakmice. Ali, nakon što smo dobile Argentinu sve je nekako lakše. Ljepše smo spavale i veselije smo. U svakom slučaju je Španjolska top ekipa, no možda će nam to uistinu biti najlakša utakmica jer nemamo što za izgubiti. Igrat ćemo sa srcem i želimo pokazati svima da možemo. Zašto bi se predale prije početka dvoboja? Imamo želju pokazati svima da smo mi i dalje ona ista ekipa koja je oduševljavala na Europskom prvenstvu“, poručila je Josipa Mamić.