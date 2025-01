Crveni karton Hrvatske pomogao Slovencima da smanje veliku prednost

UŽIVO

Hrvatska-Slovenija

Prvi pogodak za Hrvatsku zabio je Zvonimir Srna, a s druge strane uzvratili su Slovenci iz kontre. Pogocima Martinovića i Duvnjaka izvana odlazimo na prvo odvajanje od četiri razlike. U prvih deset minuta Martinović je zabio pet pogodaka bez promašaja je bio i radio je što je htio... Kontrama Glavaša i Mandića smo u 13. minuti imali čudesnih 10:3. Nakon toga je izbornik Slovenije Zorman zvao minutu predaha, psovao je no nije se ništa promijenilo na terenu. Hrvatska je dodala gas i otišla na deset razlike u 20. minuti. Pred kraj prvog poluvremena ostali smo bez Leona Šušnje, koji je zbog grubog nasrtaja dobio crveni karton. S par obrana u završnici prvog dijela Lesjak je pomogao Sloveniji da dođe na -7.

Izvan sastava su Načinović, Klarica, Lučin, Jelinić, Špikić i Ćeško, a izbornik Dagur Sigurdsson se odlučio na 16 igrača:

Vratari: Kuzmanović, Pešić, desna krila: Šoštarić, Glavaš, lijeva krila: Mandić, desni vanjski: Martinović, Maraš

,srednji vanjski: Duvnjak, Pavlović, Cindrić lijevi vanjski: Srna, Mamić, pivoti: Šipić, Šušnja, Šimić i Grahovac

Hrvatska rukometna reprezentacija u Areni Zagreb ima generalku za Svjetsko rukometno prvenstvo protiv rivala Slovenije. Utakmica je na rasporedu od 20.15., a prijenos ovog zanimljivog dvoboja možete od 20.10 gledati na RTL-u 2. Dva različita lica pokazala je Hrvatska u dvije dosadašnje provjere prije Svjetskog prvenstva koje će se prenositi na RTL-u i platformi Voyo. Utakmicu možete gledati u izravnom prijenosu koji počinje u 20.10.

Svjetsko rukometno prvenstvo u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj od 14. siječnja gledajte na RTL-u i platformi Voyo.

"U jednom trenutku je došlo do jedne žestoke tučnjave između igrača. Ne, nije to bio mali incident, to je bio ozbiljan incident ako dođe do tučnjave i netko dobije crveni karton. Nije to mali incident", rekao nam je Veselin Vujović u intervjuu. Čitav razgovor s legendarnim Vujom čitajte - OVDJE.

Hrvatska će morati biti na svom maksimumu ukoliko želi pobijediti takvu Sloveniju, najprije u prijateljskom susretu, a onda, vjerujemo i u drugom krugu SP-a 2025. Tko će od izbornika nešto skrivati i koliko će uspjeti, ostaje nam za vidjeti. Sa Slovenijom smo igrali bezbroj puta, baš su nam rivali. U posljednja dva susreta imamo jednu pobjedu i jedan jako bolan poraz. Slavili smo u Poreču na početku 2024. godine na Croatia kupu 32-26, ali i izgubili u najvažnijem trenutku Olimpijskih igra u 2. kolu u skupini, 29-31. Vrijeme je za uzvrat!

