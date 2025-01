Slovenija je u utorak na domaćem terenu u Kopru pobijedila Katar Veselina Vujovića 38-30, a utakmicu je obilježila tučnjava igrača obje reprezentacije. Čuli smo se jutros s legendarnim Vujom koji je za Net.hr podijelio dojmove, ne samo tijeka utakmice, opće makljaže koja se dogodila, nego i suđenja.

"Ja mislio da su mene moji Slovenci zaboravili, kad ono čitava dvorana mi aplaudirala", našalio se sinoć Vujović, prenosi 24ur.

Vujović je potpisniku ovih redaka na početku razgovora kazao:

"A vi ste baš uranili sa porukom".

Uranili smo, radi se tu kod nas na RTL-u od ranog jutra. Vidimo da je i vama radno na ovim pripremama...

"Je, radno je, trenira se, priprema i kod nas ovdje u Kopru, gdje je baza naše reprezentacije Katra. Odigrali smo i tu pripremnu utakmicu sa Slovenijom. Čujte, velikim dijelom utakmice sam zadovoljan. Vodili smo većim dijelom, bili u najmanju ruku ravnopravni, na kraju osam razlike u korist Slovenije uopće nije realno. U jednom trenutku je došlo do jedne žestoke tučnjave između igrača. Sudila su utakmicu dva jako mlada suca iz Slovenije koja su u jednom trenutku izgubila kontrolu utakmice. Mislim da se takve stvari ne rade, jer kad igraš jednu internacionalnu utakmicu onda bi trebali suditi kvalitetniji i iskusniji suci iz okruženja, sudački par recimo iz Hrvatske, iz BiH, Austrije, a ovako kad sudi jedan mladi par kojem su autoriteti Janc, Mačkovšek, Zorman, htjeli - ne htjeli, oni moraju vući na njihovu stranu. U utorak je to apsolutno bilo vidljivo", tvrdi Veselin Vujović i dodaje kako to ipak nije bilo presudno u konačnici.

Slovenski mediji prenose sinoćnju Vujinu izjavu da se radi o "malom" incidentu...

"A dobro, u tom trenutku sigurno sam kazao žao mi je što je ovaj incident pokvario utakmicu, a možda je novinar dodao 'mali', da malo ublaži cjelokupnu situaciju i dojam. Ne, nije to bio mali incident, to je bio ozbiljan incident ako dođe do tučnjave i netko dobije crveni karton. Nije to mali incident. Možda su Slovenci htjeli malo umanjiti značaj tog incidenta veličajući njihovu pobjedu, ne ulazim u to, stvarno. Novinari trebaju pisati afirmativno prije svega o svojoj ekipi, reprezentaciji, ali iskreno ću sad reći, ovo moram naglasiti, ja kao izbornik nikad ne bih volio da mi suci sude na takav način jer oni time ne pomažu svojoj reprezentaciji. Ne tražim da mi uzmu ništa, ne trebaju mi niti davati. Jao kao izbornik na ispravan način dobijam realnu sliku i dojam što može moja reprezentacija. Ne dobivam lažnu sliku i dojam snage moje ekipe i motivacije, nego realno to sagledam, ali to je stvar za druge izbornike i Saveze, ne bih ulazio u to", govori Veselin Vujović.

I onda, priča nam dalje Vujo, nakon tučnjave, najbolji igrač Katra Frankis Marzo dobio je crveni karton...

"To nas je dosta poremetilo. Moram sad reći, biti iskren kao i uvijek, Slovenija je ozbiljna reprezentacija, ima izuzetan blok igrača, pogotovo u situaciji kad igra s tri mala vanjska igrača. To su Janc, Ovniček, Markuc ili Vlah, nevjeroatno brzo i agresivno napadaju. Oni kao takvi su problem za bilo koju obranu na svijetu. Tu računam i obranu jedne Danske, Francuske, Španjolske, pritom i Hrvatsku, znači ekipe koje imaju ozbiljnu obranu. Oni su jako nezgodna grupa igrača i to je jedan veliki adut koji Slovenija ima na ovom predstojećem SP-u."

Foto: Screenshot - X mreža

Postoji li kod Vujovića strah od lošeg suđenja na Svjetskom prvenstvu?

"To je pitanje za svjetsku sudačku organizaciju koja to vodi, pogotovo smatram da će biti takvih parova, jer zbog sudjelovanja velikog broja zemalja i izvan Europe, pozivaju suce iz zemalja gdje rukometne lige nisu kvalitetne, suce bez dovoljno iskustva i onda im daju neke utakmice da sude, a ne bi ih trebali suditi. Neki od tih sudaca i dalje sude, e sad je li to nagrada njima za nešto ili nešto drugo, ali nema toliko kvalitetnih sudaca za ovako glomazno i veliko natjecanje koje će imati 32 ekipe. Svako kolo oni moraju imati 16 spremnih parova, kvalitetnih, a u rezervi moraju imati još 7-8. To je ogroman, ogroman broj sudaca koji, ka tome, moraju biti kvalitetni."

Nastavio je priču Vujović, monolog...

"Naravno da se kvaliteta tu razlijeva, da se razvodni, a oni najbolji naravno da će suditi one najbolje utakmice. nije problem Dancima, Nijemcima, pa ni Hrvatima, problem je zemljama poput Sjeverne Makedonije, Katra, Tunisa, e oni mogu dobiti neke sudačke parove koji se malo više vježbaju na tim utakmicama nego što sude i sigurno može biti veliki problem. Pravila nisu definirana, pasivnog challenga, puno tih stvari koje bi mogle poboljšati kvalitetu rukometa, kao i gledanost", zaključio je Veselin Vujović na tu temu.

