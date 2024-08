Iako su hrvatski rukometaši neslavno završili svoj nastup u Parizu na Olimpijskim igrama, dobre vijesti ipak stižu za hrvatski rukomet. Naime, Europska rukometna federacija objavila je rang listu država za sezonu 2025./2026. prema kojoj se Hrvatska nalazi na visokom osmom mjestu u konkurenciji zemalja čiji predstavnici imaju pravo nastupa u sklopu Machineseeker EHF Lige prvaka.

Hrvatska je time skočila za šest mjesta, s 14. na 8., a to konkretno znači da će Hrvatska od sljedeće sezone imati zagarantirano jednog predstavnika u EHF Ligi prvaka. Velik je to uspjeh jer iako je posljednjih nekoliko godina Hrvatska imala predstavnika u EHF Ligi prvaka, to je bilo isključivo zbog dodjele tzv. wild-carda, odnosno pozivnice za sudjelovanje.

Za ovako uspješan rasplet situacije velike zasluge nosi RK Zagreb jer su njihovi rezultati u sezonama 2021./2022., 2022./2023., odnosno 2023./2024. direktno zaslužni za skok Hrvatske na rang listi zemalja za natjecanje u EHF Ligi prvaka za sezonu 2025./2026.

"Sretni smo, popravili smo nacionalni koeficijent, bili smo 14., ali zahvaljujući dobrim rezultatima u posljednje tri sezone, pogotovo u ovoj, popravili smo nacionalni prosjek u EHF Ligi prvaka. Ne moramo više lobirati niti tražiti pozivnicu, jer prvih devet klubova imaju izravan ulaz u Ligu. To je jako velika stvar za RK Zagreb i hrvatski rukomet", zadovoljan je Vedran Šupuković, direktor RK Zagreb.

Naime, direktan plasman u EHF Ligu prvaka prema postojećem sustavu natjecanja ostvaruje prvih devet zemalja (Španjolska, Njemačka, Poljska, Danska, Mađarska, Francuska, Rumunjska, Hrvatska, Portugal), a preostalih sedam mjesta popunjava se putem 'wild-card' pozivnice.

Što se Europa lige tiče tu je Hrvatska također napravila iskorak te će s trenutnog šestog mjesta skočiti na četvrto, što konkretno znači da će kao i ove sezone imati tri kluba u sklopu ovog natjecanja (dva koja direktno ostvaruju pravo nastupa u grupnoj fazi natjecanja, odnosno jednoga koji će igrati kvalifikacije za grupnu fazu natjecanja).

