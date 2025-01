Hrvatska se vratila među elitu: 'Dočekali ste ovaj trenutak i sad je sve moguće'

The Boys Are Back in Town! Bezvremenski je hit irskog hard rock benda Thin Lizzy koji najbolje dočarava povratak hrvatske rukometne reprezentacije među elitu, velike dečke.

Pet godina čekali smo na ovaj trenutak, da budemo dio nokaut faze jednog velikog natjecanja. Žilava Slovenija bila je na Svjetskom rukometnom prvenstvu jak suparnik, utakmica u Areni Zagreb odigrana u nedjelju napeta i dramatična, vrlo teška, ali pobjeda je tim slađa.

Branko Tamše, ugledni slovenski rukometni stručnjak, sukomentator za Svjetsko rukometno prvenstvo na portalu Net.hr, prokomentirao nam je i analizirao u podcastu Net.hr-a veliku pobjedu Hrvatske protiv njegove Slovenije, povratak hrvatske rukometne reprezentacije među elitu, razotkrio nam je i Mađarsku, ponovno išao u detalje rukometne igre, kako samo on to zna. Dotaknuo se i senzacije Portugala i Brazila, šokantnog ispadanja jedne Švedske, Norveške i Španjolske. Nisu to bile jedine teme, dotaknuli smo se, ne bi vjerovali i američke rukometne (ne)perspektive i pogleda na rukometnu igru, na onu izjavu LeBrona Jamesa o rukometnoj igri itd. Pričali smo s Brankom 25 minuta.

"Slovenija je odigrala najbolju utakmicu na prvenstvu i šteta što nisu odigrali tako dobro protiv Islanda i Egipta. Meni je moju Sloveniju bilo lijepo gledati jer znam što ta rukometna reprezentacija ima u sebi, ali ovog puta na drugog strani su imali jednu Hrvatsku koja je tražila kartu za četvrtfinale, odigrala svoje drugo finale prije četvrtfinala, nije napravila grešku kao protiv Egipta i trasirala si put prema četvrtfinalu. Istina, Hrvatska se vratila među velike dečke, opet je dio elite, dugo ste čekali ovo, ali i prije prvenstva, zbog kvalitete koju imaju pojedince, kolektiva kojeg ima Hrvatska, Arene Zagreb, zbog stvarno tog vjetra u leđa kojeg su igrači Hrvatske imali, morali su ući u četvrtfinale. Mislim da ne bi bilo OK za Hrvatsku da se nije plasirala u četvrtfinale. Osnovni cilj je ispunjen, sad je ispred Hrvatske Mađarska i mislim da s ovakvom publikom, rukometnom prezentacijom, zajedništvom, imate veliku šansu ući u polufinale, a onda je sve moguće".

Hrvatska rukometna reprezentacija izborila je plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon što je u posljednjem susretu drugog kruga natjecanja pobijedila Sloveniju sa 29-26 (15-15).

Uoči hrvatsko - slovenskog okršaja u zagrebačkoj Areni sve je bilo jasno. Hrvatskoj je igrala samo pobjeda, dok je svaki drugi rezultat u četvrtfinale gurao Island. Egipat je imao osiguran prolaz bez obzira na rezultat zadnje utakmice.

Na koncu je hrvatska vrsta slavila sa 29-26 osvojivši prvo mjesto u skupini, Egipat ide dalje kao drugi, dok je Island pao na treću poziciju. Slovenija je i prije utakmice bila bez izgleda za prolaz.

Hrvatska će za dva dana ponovo u zagrebačkoj Areni u četvrtfinalu igrati protiv Mađarske, dok Egipat očekuje dvoboj protiv Francuske.

Čitav podcast s Brankom Tamšeom pogledajte u priloženom videu gore.

