GRAFIKA JE JASNA: Na kraju smo ‘al pari’ s Japancima, ali jedan Červarov potez nikome nije jasan; ‘Izbornik sam zna zašto je to napravio’

Nije hrvatska rukometna reprezentacija jučer na otvaranju 27. SP-a u Aleksandriji briljirala protiv Japana (29:29), ali ne treba sad ni raditi dramu.

MOŽDA JE I DOBRO ŠTO NAM SE NA OTVARANJU SP-A DOGODIO HLADAN TUŠ: ‘Mi smo i 1996. gubili pa smo na kraju ispisali povijest’

Naučiti na greškama

Ono što treba je jasno analizirati i uočiti probleme, naučiti na greškama. Marino Marić je bio naš najbolji igrač za šest golova iz sedam pokušaja. Ivan Martinović bljesnuo je sa 3-3, a onda je završio a klupi. Zašto? To nitko ne zna točno, možda zbog obrane. Taj Červarov potez nikom nije jasan. No, izbornik sam zna zašto. Pitao se to i Pero Metličić u RTL-ovom studiju u emisiji “Vrijeme je za rukomet”, istaknuo je to i Patrik Ćavar u komentaru samo za Net.hr nakon dvoboja.

“Imamo mi snagu i u mladim igračima, svakako da imamo, samo meni nije jasno ako se Martinović nije povrijedio, što je radio na klupi? Dečko je imao 3-3 i bio je šuterski raspoložen, a nismo ga vidjeli od tog super učinka. Bio je raspoložen, u naletu, ali nije igrao poslije. Koji je bio tome razlog, ne znamo. Ako je bio zdrav, ako nije bio ozlijeđen, po meni je trebao igrati više. Šarac je dobro potegnuo onu jednu loptu, zabio jedan gol, i u njemu je svakako puno potencijala kojeg nismo primjetili protiv Japana”, rekao nam je najbolji svjetski rukometaš 90-tih godina prošlog stoljeća…

Mladi Josip Šarac i to malo što je igrao pokazao je da može sa tim jednim golom. Pešić je nešto i poskidao, a Luka Cindrić je bio jako hrabar što je odlučio pomoći s ozljedom aduktora.

Domagoj Duvnjak odigrao je također dobru rolu u drugom poluvremenu. Ivan Čupić nas je spasio sedmercem na kraju, da je zabio za vodstvo 29:28 nešto više od minute i pol prije kraja možda bi i pobijedili. Tko zna, da je “baba muško”. Hajmo malo baciti oko na SofaScore grafiku. Ona puno toga govori.

Možemo da smo na kraju al pari s Japancima, uz to što su oni zabili onaj gol bez golmana.

