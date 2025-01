Francuski izbornik poludio na pitanje o Hrvatskoj: 'Pokažimo malo poštovanja'

Otkako su Francuzi uz zvuke sirene pobjedom protiv Egipta osigurali novo polufinale na velikim natjecanjima, rukometni svijet sprema se na još jedan klasik jer u četvrtak u punoj zagrebačkoj Areni Francuze očekuje Hrvatska koja je želi vratiti Tricolorima za sve muke iz prošlosti. Nakon drame s Egiptom francuski izbornik i jedan od članova zlatne generacije Guillaume Gille dao je izjavu za medije, ali se posebno naljutio kad se potegnulo pitanje o Hrvatskoj.

"Igrali smo nevjerojatan meč s ludim scenarijem. Izvukli smo se zahvaljujući magiji rukometa", bile su prve riječi francuskog izbornika nakon pobjede.

"Stvarno čudesno. Oni su tako dobar protivnik, ali moji igrači nalazili su svakakva rješenja u napadu i jako sam ponosan na njih. Malo mi je žao Egipćana… Četvrtfinala rijetko donose izvjesne utakmice, vidjeli smo to i u Zagrebu, sve reprezentacije čine sve da bi došle do polufinala. Scenarij ove utakmice je bio lud, ali ovaj put sa sretnim završetkom za nas. Pokazali smo da ne odustajemo, bili smo prava momčad, a Luka koji je uvijek u službi momčadi i radi sve isključivo za nju, ovaj put je zabio za pobjedu", bio je presretan Gille.

Ipak dosta je oštro reagirao kad se od njega tražilo da najavi idućeg protivnika, Hrvatsku.

"Ne želim pričati o Hrvatskoj. Mislim da trebamo pokazati malo poštovanja za Egipat, koji je odigrao odličnu utakmicu, kao i moja reprezentacija. Prvo što sad želim je uzeti malo vremena za uživanje, a onda ću se baciti na analizu utakmice s Hrvatskom", rekao je Gille.

No kasnije je francuski izbornik morao spomenuti Hrvatsku. Gille je također bio član momčadi koja je u finalu SP-a 2009. rastužila prepunu Arenu, a u jednome pitanju se i prisjetio toga trenutka.

"Lijepo je sjećanje na to, ali prošlo je puno godina. Ne želim pričati o onome što smo postigli. Ovo je nova generacija, jedna potpuno nova priča, nova grupa igrača koja samo želi rasti. Bit će čudesna atmosfera, u to ne sumnjam. Navijači ovdje su vrlo posvećeni i to je lijepo vidjeti. Uživat ćemo i mi u ovoj nevjerojatnoj strasti koju prikazuju Hrvati, i vaši igrači i navijači", zaključio je Gille.

