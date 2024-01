Hrvatska rukometna reprezentacija uspješno je prošla prvu fazu Europskog prvenstva. Izabranici Gorana Perkovca već su na putu za Koln gdje će se igrati utakmice druge faze u kojoj će Hrvatska igrati u skupini I, zajedno s Francuskom, Njemačkom, Mađarskom, Islandom te Austrijom, koja je uz nas prošla dalje iz skupine B nakon što su šokirali Španjolsku.

Drugi krug naši rukometaši otvaraju protiv starih znanaca i najvećih rivala Francuske, a taj rukometni klasik možete pratiti na RTL-u od 17 sati uz emisiju Vrijeme je za rukomet.

Rukometni okršaji Hrvatske i Francuske odavno su 'opjevani', mnogi su legendarni, a mi vas u nastavku ovog teksta podsjećamo na neke od najvažnijih rukometnih klasika koje smo igrali protiv naše vječite 'rak rane'.

Rivalstvo koje traje već 30 godina

Hrvatski rukometaši su u Portugalu 1994. nastupili na prvom Europskom prvenstvu u povijesti, a prva utakmica je bila baš protiv Francuske. Iako su tada bili bolji s 27:25, Francuzi su natjecanje završili u skupini, a Hrvatska je osvojila svoju prvu medalju na velikom natjecanju. U polufinalu smo izgubili od kasnijeg prvaka Švedske, a u utakmici za treće mjesto slavili protiv Danske za broncu tada zlatnog sjaja.

Prvi veliki poraz

Kako to obično biva u velikim rivalstvima, nismo morali dugo čekati na novi okršaj protiv Francuske. Na Svjetskom prvenstvu 1995. na Islandu Hrvatska je došla sve do finala, a tamo su nas s druge strane čekali Francuzi. U prvom od mnogih finala koje ćemo kasnije igrati s njima, Francuska je bila bolja 23:19 i tako 'ukrala' Hrvatskoj prvo zlato. Izabranici Zdravka Zovka morali su se zadovoljiti srebrom.

Prva velika pobjeda

Hrvatski rukometaši nisu dugo trebali čekati na osvetu, ona je bila 'servirana' na jednoj od najvećih mogućih pozornica - Olimpijskim igrama. U Atlanti 1996. Hrvatska je igrala nevjerojatan rukomet nošena kapetanom Goranom Perkovcem, Patrikom Ćavarom, Slavkom Golužom, Iztokom Pucom i ostalima koji su u polufinalu donijeli prvu pobjedu Hrvatskoj nad Francuskom. Nakon 24:20 pobjede u polufinalu, Velimir Kljaić je sa zvjezdanom postavom u finalu Olimpijskih igara slavio protiv Švedske 27:26 za prvo zlato hrvatske rukometne reprezentacije.

Polufinale nama, polufinale njima

Na idući veliki okršaj s Francuskom naši su rukometaši čekali do 2005. i Svjetskog prvenstva u Tunisu. Stigli smo do polufinala, te su se Mirza Džomba, Goran Šprem, Nikša Kaleb, Petar Metličić i Ivano Balić spremali su za svoju prvu veliku bitku s Francuskom. Nakon pobjede 35:32, naši rukometaši nisu mogli otići do 'kraja', u velikom finalu je bila bolja Španjolska 40:34.

Samo godinu dana kasnije, Francuska se osvetila za poraz u Tunisu. U polufinalu na Europskom prvenstvu u Švicarskoj Francuska je slavila 29:23 i poslala Hrvatsku u borbu za broncu, ali je tamo bila bolja Danska 32:27.

Na idućem Europskom prvenstvu, igranom 2008. u Norveškoj dočekali smo novu veliku pobjedu nad našim velikim rivalima u još jednom polufinalu. Hrvatska je slavila 24:23, ali smo u finalu 'ostalih kratkih rukava' nakon što je Danska slavila 24:20.

Budući da smo se u to vrijeme predbilježili na epske okršaje s Francuskom u polufinalima velikih natjecanja, tako je bilo i nekoliko mjeseci kasnije na Olimpijskim igrama u Pekingu. Ponovno su nam se Francuzi osvetili za raniji poraz, ovaj put su bili bolji 25:23, a u borbi za broncu bolja od nas je bila Španjolska 35:29.

Epsko finale u Zagrebu

Ubrzo nakon toga je stigla 2009. i Svjetsko prvenstvo u Hrvatskoj. Kako to i priliči, na putu do zlata na domaćem terenu stajao nam je naš najveći rival. U krcatoj Areni Zagreb Francuska je slavila 30:26 u utakmici koju je obilježio Igor Vori koji je pokušao gađati danskog suca Larsa Ejbyja Pedersena, koji je, vjerujemo, i danas 'persona non grata' u Hrvatskoj.

Mnogi smatraju da je upravo taj poraz, u finalu Svjetskog prvenstva na domaćem terenu, najveći poraz koji nam je nanijela Francuska.

Novi poraz u finalu

Godinu dana nakon epskog okršaja u Zagrebu, Francuska je čekala Hrvatsku u novom finalu. Na Europskom prvenstvu 2010. u Austriji hrvatski rukometaši ponovno su imali glasnu podršku s tribina koje su ih nosile sve do finala, no protiv Francuske su i oni bili nemoćni. Hrvatska se morala zadovoljiti novim srebrom nakon što je Francuska slavila 25:21.

Posljednja bitka za medalju

S našim najvećim rivalima posljednji put smo se borili za medalju na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. Francuzi su nam nanijeli novi poraz, ovaj put su bili bolji 25:22, a Hrvatska se morala zadovoljiti trećim mjestom nakon pobjede nad Mađarskom 33:26.

Mir već dvije godine

Hrvatska i Francuska posljednji put su igrali 13. siječnja 2022 u grupnoj fazi Europskog prvenstva igranog u Mađarskoj i Slovačkoj. I tada su Francuzi bili bolji te su nakon 27:22 pobjede osvojili prvo mjesto u skupini, ali je Hrvatska prošla dalje s druge pozicije.

Grozan omjer Hrvatske

Sveukupno, Hrvatska je protiv Francuske igrala 20 puta, 14 puta smo upisali poraz, a slavili šest puta. Vjerujemo kako ćemo sutra popraviti taj omjer i upisati sedmu pobjedu.

