Hrvatska rukometna reprezentacija će u četvrtak od 18 sati igrati rukometni klasik protiv Francuske. Budite uz RTL-ovu emisiju "Vrijeme je za rukomet" već od 17 sati. Susret možete pratiti i na Voyo plaformi.

Dvoboj je najavio i legendarni Nikola Karabatić, koji nema više toliko važnu ulogu kakvog ga se sjećamo iz naših prošlih dvoboja, ali tu je prisutan...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kompletan raspored drugog kruga pogledajte ovdje.

"Lijepo je odigrati ovakvu utakmicu, obrana plus šut 4/5 u 35 minuta. Biti u mogućnosti pobijediti u velikoj utakmici protiv Njemačke, nakon šoka koji smo napravili protiv Švicarske, gdje smo bili daleko ispod naših mogućnosti, i pritiska koji smo s tim nosili je dobra stvar, šok u kojem znamo da se od nas očekuje. Ovo je bila velika utakmica tima u kompletu, ali koliko god to lijepo bilo znamo da je to tek početak natjecanja. Sigurno da smo nakon takve utakmice puni samopouzdanja i veselimo se onome što slijedi", rekao je Karabatić nakon pobjede protiv Njemačke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Naravno da će biti jako teško, vidjeli smo da Hrvatska ima puno navijača i bit će jako vruće, a na Euru nema lakih utakmica, svaka je velika borba. Imamo četiri utakmice i nadamo se ulasku u posljednja četiri."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Trener Guillaume Gille je također najavio Hrvatsku:

"Rekao sam na Euru su sve utakmice teške, bit će i ta. Puno puta smo igrali, ali svaka je utakmica uvijek novo dokazivanje."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Hrvatske na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.