Duvnjak za Net.hr: 'Njih dvojica u obrani. To je bila fantazija, a dečke sam prije utakmice morao smirivati'

Hrvatska rukometna reprezentacija sinoć je fantastičnom igrom, nošena sjajnom publikom u zagrebačkoj Areni stigla do velike pobjede nad Islandom. Naši rukometaši slavili su s 32:26 protiv reprezentacije koja je u tu utakmicu ušla s maksimalnim učinkom iz prve četiri utakmice, a slavila je i protiv Egipta koji je porazio Hrvatsku.

U biti ili ne biti utakmici naše reprezentativce predvodio je sjajni Ivan Martinović s osam golova dok je nagradu za igrača utakmice odnio Dominik Kuzmanović koji je na golu izluđivao rukometaše Islanda skupivši putem čak 17 obrana. Martinovića su u napadu pratili Zvonimir Srna sa šest i Mateo Maraš s pet pogodaka, a kod Islanđana najbolji je bio Viggo Kristjansson s pet golova.

Jučerašnja utakmica donijela nam je i povratak na parket našeg kapetana, Domagoja Duvnjaka, čiji je ulazak oduševio sve u dvorani, a i pred malim ekranima. Šteta bi bila da je na svom posljednjem velikom natjecanju 'Dule' morao reći zbogom nakon samo dvije utakmice, a naravno da su nakon utakmice svi htjeli čuti što će reći jedan od, ako ne i najveći, sportaš kojeg je Hrvatska ikada imala. Kakva bi to priča bila da na svom posljednjem velikom natjecanju Duvnjak dođe i do devete medalje s hrvatskom reprezentacijom, ali i prve zlatne. Kako će se nastaviti njegov lov na prvo najsjajnije odličje, za Net.hr nam je, nakon utakmice, ispričao najbolji rukometaš svijeta iz 2013.:

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Duvnjak je ušao u igru i odmah se osjetila razlika. Arena je izgorila kada je hrvatski kapetan stao na teren

Prvo pitanje, kako zdravlje?

"Dooobro, OK. Nakov ovakve pobjede sve je lakše?"

Očekujemo Vas i u nedjelju protiv Slovenije?

"Ne znam. Idemo iz dana u dan. Takva je ozljeda da je teško prognozirati, jučer sam napravio prvi trening. Mislim da nije bilo ni 30 posto onoga što su dečki napravili. Danas posebno zagrijavanje prije utakmice... Prije svega hvala fizioterapeutima, kondicijskom treneru, danonoćno rade nevjerojatno. Dogovor je bio s izbornikom da danas odigram u napadu kad imamo igrača više to su četiri-pet napada. OK je bilo, naravno ja osjetim taj list, ali eto nadam se da će biti OK."

Evo, ako možete jedan vrhunski igrač prednjega u obrani pet-jedan prokomentirati igru Marka Mamića danas na toj poziciji?

"Fenomenalno. Fenomenalne kretnje, savršene. On i Leon Šušnja, to je bila fantazija. Toliko su se gađali, kad jedan padne drugi pomaže, užas. Ali tu treba i pohvalit izbornika koji je vjerovao u tu obranu, mi smo radili na pripremama tu obranu. Marko Mamić igra u svom klubu, u Leipzigu, isto tako pet-jedan i definitivno smo pogodili s planom. Iznenadili smo ih, to je moje mišljenje, nisu se snašli, pogotovo i s agresivnošću gdje smo no-stop bili gdje je lopta. Fenomenalno i ja se nadam da nećemo ući u nekakvu euforiju sad jer prošao sam puno toga i ovakvih pobjeda pa se padne u euforiju, sutra si ispražnjen emocionalno, ali definitivno fokus treba biti na nedjelju i finalu sa Slovenijom."

Da, finale sa Slovenijom. To uvijek pitamo makar nitko nikada ne želi nikoga individualno isticati. Biste li Vi htjeli istaknuti nekog od njihovih pojedinaca?

"Vrlo jaka reprezentacija koja je bila četvrta na Olimpijskim Igrama, jako puno jedan na jedan. Ja ću izdvojiti prijatelja svog i bivšeg suigrača Mihu Zarabeca s kojim sam proveo pet godina u Kielu i evo veselim se vidjeti ga opet."

Dotaknuo se Domagoj i svoje liderske uloge u reprezentaciji koja se danas transformirala u onu vođe klupe i voditelja obrane s klupe.

"Imam osjećaj da im uopće nije bilo potrebno, bili su toliko napaljeni prije utakmice čak sam ih morao i smirivati, ali definitivno totalno drugačija energija nego protiv Egipta. Nažalost nisam bio u dvorani, ali totalno drugačiji ulaz u utakmicu. Mislim protiv Egipta smo 6:2 počeli gubiti, to je odmah frka, panika, stiži. Danas smo krenuli odlično, odvojili smo se na par golova i onda je to samo išlo dalje."

Na pitanje o njegovom psihološkom utjecaju na protivnike jednostavno je odgovorio:

Foto: Profimedia Olimpijske igre 2024., Domagoj Duvnjak

"Ne znam, to moraš njih pitati"

Potom je kazao kako se nada da njegova prisutnost ipak znači mladim igračima. "Tu sam, nisam otišao, nadam se da ću protiv Slovenije opet moći. To je sad opet dva dana terapija. Vidjet ćemo, mislim da dečki su toliko pametni, toliko iskusni i igraju u vrhunskim klubovima da znaju. I na kraju krajeva oni to i pokazuju, Naravno da od 2020. nismo imali medalju, ali dečki su tu, bore se, pogotovo za ovu fantastičnu publiku koja ih nosi. Tko zna kad će opet imati priliku igrati doma? Ono što sam ja rekao prije turnira, trebaju uživati i mislim da su danas to definitivno napravili."

O motivaciji za Sloveniju jednostavno je rekao: "Pa igramo finale. Igramo za četvrtfinale u koje nismo prošli na Olimpijskim igrama, ne treba im dodatna motivacija."

Osvrnuo se i na svog reprezentativnog kolegu Igora Karačića.

Foto: Profimedia Igor Karačić samo se nasmijao na pitanje o dobitničkoj formuli i kako su Island tako moćno dobili? Znate kad smo mi dobili Island? U četvrtak navečer, za večerom, nakon večere, moji suigrači će znati i čemu pričam, siguran sam u to. Što i kako? To neka ostane naša interna priča, nije za javnost". Mateo Maraš je dodao: "Mi smo se jako dugo pripremali za ovu utakmicu, čak smo neke stvari i krili tijekom prvenstva. Onda smo si rekli prije utakmice, ‘e, sad krećemo za pravo". Ispraznili smo se emotivno, ali nema veze, iskusniji igrači će paziti da ne padnemo, jer sad slijedi još jedna utakmica, ona glavna za četvrtfinale SP-a".

Što da ti kažem o Igoru? Srce veliko k'o Hrvatska. Da čovjek ne bude uopće u kombinacijama i da onda spremi stvari i dođe sutradan, to samo veliki mogu. Meni je drago što je ovdje, ja sam prošao puno s njim... Od kadeta, juniora, mi smo generacija i znamo se dugo. Definitivno će biti od velike pomoći svim igračima.

Oprosti, Igor nam je rekao kako si mu već dosadio nakon 20 godina. Je li taj osjećaj uzajaman?

"Da! Hahahaha."

Je li to TO? Hoćete li se nakon ovog prvenstva zajedno oprostiti od reprezentacije?

"To njega pitajte. Ja se opraštam, a njega morate pitati. Možda ispadne lijepa priča da se zajedno oprostimo."

