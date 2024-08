Hrvatske rukometaše u petak (14 sati) na olimpijskom turniru čeka dvoboj protiv Šveđana u 4. kolu grupne faze natjecanja, a pobjeda u tom dvoboju bi hrvatskim rukometašima osigurala plasman u četvrtfinale.

Ove dvije reprezentacije u različitom raspoloženju dočekuju taj dvoboj. U hrvatskom taboru je pobjeda nad Njemačkom i uvjerljiva predstava izabranika Dagura Sigurdssona podigla raspoloženje koje je samo dva dana prije bilo prilično turobno nakon poraza od Slovenije. Ti isti Slovenci su slomili i Šveđane (29-24), koji su u prva tri nastupa ostvarili jednu pobjedu, 29-26 protiv Španjolske, i trenutačno su sa samo dva boda na petoj poziciji. Hrvatska predvodi četiri reprezentacije koje imaju po dvije pobjede i jedan poraz, a na dnu skupine A je Japan s tri poraza.

'Moramo biti disciplinirani'

Od posljednjeg dvoboja hrvatskih i švedskih rukometaša prošlo je pet i pol godina, kad je u utakmici za 5. mjesto na Svjetskom prvenstvu u Herningu Švedska slavila sa 34-28.

"Jako nezgodna ekipa. Taj njihov rukomet nama ne odgovara, ali dobro ćemo se pripremiti i ja se nadam da imamo šanse pobijediti u toj utakmici", rekao je kapetan hrvatske reprezentacije Domagoj Duvnjak.

"Mislim da je ključ povratak u obranu, jer stvarno igraju brzo i, naravno, čvrsta obrana. Moramo biti disciplinirani u napadu, da ne gubimo lopte, da ne dolaze do lakih golova", poručio je srednji vanjski Luka Cindrić.

Šveđani će biti oslabljeni, jer im se već u prvoj utakmici ozlijedio kružni napadač Max Darj, a prijeti im opasnost da će protiv Hrvatske igrati i bez svog najboljeg igrača Jima Gottfridssona, dobitnika MVP nagrade na posljednja dva europska prvenstva. Naime, u dvoboju sa Slovencima dobio je izravan crveni karton, ali mu je pokazan i plavi, zbog opasne igre na područje glave i vrata. To bi prema pravilima trebalo značiti automatsku suspenziju na jednu utakmicu, ali disciplinsko tijelo IHF-a ima priliku tu kaznu ublažiti.

'Možemo protiv svakoga'

Tkogod stao nasuprot hrvatskim rukometašima, protiv Njemačke su pokazali da u sebi skrivaju potencijal i mogućnost za vrhunsku izvedbu.

"Da, pokazali smo da možemo protiv svakoga. Definitivno dobra utakmica, dobra energija. Bili smo puno agresivniji, puno kompaktniji, pomagali jedan drugome - to je bio ključ pobjede. Nadam se da ćemo to ponoviti protiv Švedske", poželio je kapetan Duvnjak.

"Cilj je da zadržimo taj ritam i protiv Švedske. Ako želimo pobijediti, to je ključ - vrsta obrana i neki laki golovi. Trebamo ostati hladne glave i to je to", mišljenje je Luke Cindrića.

Švedsku već četiri godine vodi Norvežanin Glen Solberg, a u tom razdoblju je reprezentacija pod njegovim vodstvom osvojila naslov svjetskog doprvaka 2021., zlato na Europskom prvenstvu 2022. te broncu na ovogodišnjem Euru. Na Olimpijskim igrama u Tokiju Šveđane su u četvrtfinalu zaustavili Španjolci (34-33).

Za razliku od hrvatske, švedska reprezentacija nema olimpijsko zlato. Šveđani su četiri puta bili u finalu i četiri puta ostali bez zlata. U jednom od njih, u Atlanti 1996. izgubili su i od Hrvata. U petak ulog neće biti tako velik, ali Šveđanima bi još jedan poraz mogao zatvoriti vrata četvrtfinala, što bi doista bila senzacija.