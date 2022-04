Hrvatska ženska rukometna reprezentacija igrat će na Europskom prvenstvu, koje će se od 4. do 20. studenoga igrati u Sloveniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, u skupini A u Ljubljani s Mađarskom, Švicarskom i Norveškom, određeno je ždrijebom održanim u četvrtak u Ljubljani.

Plasman u drugi krug natjecanja izborit će tri prvoplasirane reprezentacije iz svake skupine, a skupina A križat će se sa skupinom B u kojoj će u Celju igrati domaćin Slovenija, Švedska, Srbija i Danska.

U skupini C u Skoplju igrat će Sjeverna Makedonija, Nizozemska, Rumunjska i Francuska, dok će u skupini D u Podgorici igrati Crna Gora, Njemačka, Španjolska i Poljska.

Po dvije prvoplasirane reprezentacije iz dvije skupine drugog kruga izborit će nastup u polufinalu.

Hrvatska je na posljednjem EP održanom prošle godine u Danskoj osvojila brončanu medalju.

"Zadovoljni smo što igramo u Ljubljani. Kao što je Szimoneta Planeta predstavnica Mađarske poželjela da Stožice budu u njihovim bojama, tako se i mi nadamo, jer Ljubljana je bliže Hrvatskoj nego Mađarskoj, da će mnogi prijatelji rukometa doći i podržati naše rukometašice. Što se tiče skupine, mogu reći da je Norveška apsolutni favorit. One su europske prvakinje i jedna od najboljih reprezentacija svijeta u ovom trenutku. Doživjet će neke male promjene, ali one imaju sustav i ne treba sumnjati da će biti u top izdanju.

Mađarska je promijenila izbornika prije izvjesnog vremena. U kvalifikacijama su bile suverene. Pobijedile su u oba susreta Španjolsku. Vodi ih Vladimir Golovin koji je s većinom tih igračica bio svjetski i europski juniorski prvak. To je „otvorena“ priča. I mi imamo svoje adute u toj utakmici, tim prije jer tamo igraju Tea Pijević i Katarina Ježić. U toj utakmici posebno važan bit će taj tzv. „osmi igrač“, odnosno podrška s tribina. Švicarska je realno najslabija u ovoj skupini. Prošla je na Europsko prvenstvo onog trenutka kad je izbačena Rusija. Imaju svoju akademiju i napreduju iz godine u godinu. Znam ih jer smo s njima igrali u kvalifikacijama za EP 2018. godine. Pobijedili smo u oba susreta, ali u Zagrebu je bilo dosta gusto u jednom trenutku", rekao je izbornik Nenad Šoštarić pa zaključio:

"I za kraj, jako je bitno tko će doći iz skupine B, ako prođemo dalje, a mi se tome nadamo. Tamo su dvije skandinavske i dvije reprezentacije s prostora bivše države. Svaka utakmica tu će biti na nož , a svaki osvojeni bod zlata vrijedan“, kazao je izbornik Nenad Šoštarić.