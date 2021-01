RUKOMETNA IKONA ZA NET.HR: ‘Dečke ne treba razapinjati!’ Samo za nas izabrao je najbolje Hrvate svih vremena; ‘Uf, dilema na dilemu’

Razgovarali smo s legendarnim Patrikom Ćavarom

Igrao je velike utakmice, one najveće. I pobjeđivao u njima… U ovom vremenu mass medija i mnoštva portala, kad je teško obraditi i pohvatati sav dotok informacija, riječ legenda pomalo gubi svoje značenje jer svi su legende, svi su slavni, ali on je baš to…

Prava legenda, velikan hrvatskog rukometa. Patrik Pako Ćavar bio je najbolji svjetski rukometaš 90-tih godina prošlog stoljeća. U Barceloni, u poznatoj dvorani Blaugrana, podnožju sportskog zdanja koje krije samo one najveće, i dalje stoji upravo njegov dres u kojem je žario i palio terenima. U kojem je oduševljavao rukometnu Europu.

Prije pet dana, RTL-ovi stručni sukomentatori u TV prijenosu uživo uoči utakmice s Bahreinom, bivši reprezentativci Goran Šprem i Petar Metličić pojasnili su svoj izbor najbolje momčadi u povijesti Hrvatske, u emisiji “Vrijeme je za rukomet”.

Goran Šprem: ‘Ćavar je jedan od najboljih igrača koje je Hrvatska ikad imala. To što je on radio’

RTL-ovi stručni komentatori Šprem izabrao je svoju najbolju hrvatsku sedmorku svih vremena. U njoj se još nalaze Lacković, Balić, Metličić, Sulić, Džomba, Losert i Patrik Ćavar.

“Ćavar je jedan od najboljih igrača koje je Hrvatska ikad imala. Jedan od najboljih igrača na svijetu. To što je on radio… Čovjek je bio vanzemaljac. Bio je svima nama idol. Igrao je krilo pa srednjeg vanjskog, pa pivota, gdje god si ga stavio bio je najbolji”, pojasnio je Šprem.

“Meni i nama svima je bio veliki uzor. Takvog igrača….. Meni je žao što ljudi zaboravljaju. Bio je čudo od igrača. Igrao je u Dream Teamu Barcelone. Znači kad se Barca rugala s cijelom Europom, on je bio tamo. Bio je u to vrijeme jedan od rijetkih naših igrača koji je igrao vani i još u Barceloni”, dodao je Metličić.

E, kad tako o tebi pričaju na najgledanijoj televiziji u zemlji takve igračine i rukometna imena, onda to mora nešto značiti…

‘To mi je najveći kompliment koji sam dobio’

“Kako nije, to mi je i najveći kompliment koji sam dobio u karijeri. Što reći na to, nego da sam ponosan na takvo što, preponosan. Nisam to očekivao, iako sam napravio lijepu karijeru. Opet, kad neko kaže tako nešto o tebi stvarno mi je ono, najveće priznanje da tako kažem, koje sam dobio u životu. Da, to je baš priznanje”, kazao nam je Patrik Ćavar u utorak poslijepodne. No, njemu kao da je jutro…

“Ovi me moji tenisači ne smiju me zvati prije 11 haha. Gledao sam naše malo, sunce ovdje u Metkoviću, to je lijepo”, govori nam Pako onako prijateljski. Onako ležerno, niti malo službeno… Opušteno, rekli bi u narodu. Dan je poslije teškog poraza od Danske i ispadanja s turnira već nakon drugog natjecanja po skupinama, na kojem smo na koncu završili kao 15…

“Gledajte, igrali smo toplo-hladno, više hladno nego toplo. Nešto lošiji start protiv Japana i Angole i solidne utakmice protiv Katra i Bahreina, kad sam pomoslio da smo uhvatili radnu temperaturu za nastavak turnira, da smo se približi onom našem kvalitetnom izdanju. Dogodila se ta Argentina, onako pomalo neočekivan poraz. Uz sve to, ovisili smo o drugima, evo Katar nam je napravio uslugu pobijedivši Argentinu i kad sam vidio na početku naše utakmice s Dancima da ne igra Mikkel Hansen, a poslije se povrijedio i prvi golman Landin, pomislih ‘evo nebo nas je pogledalo. Imamo veliku šansu’.

Blijedo prvenstvo za Hrvatsku

Nakon eureke, uslijedio je hladan tuš…

“No, opet to nije bilo tako. Nije… Općenito gledajući, bilo je to jedno blijedo Svjetsko rukometno prvenstvo naših momaka. Jednostavno, u ovom trenutku nismo ti da se uključimo za završne borbe, a moram naglasiti da s našom reprezentacijom trebamo biti u dobrim i lošim trenucima. Nikako ih ne treba sad razapinjati. Ovo je sport, ovo je rukomet. Događaju se ovakve stvari, pa i jedna Francuska i Danska znali su se poskliznuti u prošlosti u ranoj fazi natjecanja. Dečke ne treba razapinjati, igrali su koliko su mogli. Bilo je tu problema. Par igrača je prebolilo Covid, dosta ozljeda… Kažem, trebamo im dati potporu i u ovim lošim trenucima, ali se moramo okrenuti i novim izazovima”.

A novi izazovi dolaze već za mjesec i pol dana. Izazovi možda još bitnijih od onih na SP-u koji su bili “samo” za prestiž. U Francuskoj se od 17 do 19 igra kvalifikacijski turnir za odlazak na Olimpijske igre u Tokiju. Hrvatska je smještena u skupinu s domaćinom Francuskom, neugodnim Portugalom i Tunisom. Tri utakmice u tri dana. Bit će pakleno, tim više jer ovo dolazi nakon lošeg rezultata. Trebat će novi izbornik pronaći način kako vratiti dečke u život. Ne sumnjamo da neće imati motiv, hoće, i imaju ga već sad, ali neće biti lako dobiti tu potrebu pozitivnu, dobru atmosferu. Onu koja se najbolje gradi pobjedama. Mi još prvu igramo s Tricolorima. Dvoje iz skupine čekirat će kartu za Tokio.

Slijede bitnije kvalifikacije za OI u Tokiju

“U svakom slučaju će to biti jako zahtjevan zadatak za novog izbornika, jer se trebamo dignuti psihološki, trebamo zaliječiti rane, još vipe trenirati, vratiti onaj stari žar, htjenje i borbu. Nisu naši dečki zaboravili igrati rukomet, na prošlom Euru su bili sjajni i očekujem u Francuskoj da ih ponovno gledamo u jakom dobrom izdanju. Francuzi su favoriti skupine. Igra se u Monpeilleru. Između nas i Portugala će se tražiti putnik broj dva, oni su jako napredovali, igraju odličan rukomet”, objašnjava Pako.

Vjerujemo kako u hrvatskom rukometnom balonu ima dovoljno snage, energije i imena za dobar rezultat u Francuskoj. I tome treba biti usmjeren, tome treba dati pažnju u budućnosti. Kao što nam je Ćavar rekao:

“To je jedna loša, završena priča koju treba što prije zaboraviti, treba se okrenuti budućnosti”.

A budućnost reprezentacije je Ivan Martinović. Mladi 23-godišnji šuter Hannover-Burgdorfa koji je bio jedina svijetla točka hrvatske rukometne reprezenacije u Egiptu, bez uvrede ostalima… Uz njega, spomenuli bi još i Josipa Šarca i Halila Jaganjca od mlađih u reprezentaciji koji su igrali. No, oni nisu toliko pokazali.

Što se tiče Martinovića, njega je sportska javnost pobliže upoznala ljeta 2018., kada je proglašen najboljim igračem Svjetskog prvenstva do 21 godine u Španjolskoj, na kojem je Hrvatska osvojila povijesno juniorsko srebro pod vodstvom Davora Dominikovića i Dinka Đankovića. Na turniru je zabio čak 53 pogotka, a imao je i 23 asistencije. Zanimljivo, Francuzi su ga u finalu ostavili bez gola, ali je svejedno proglašen igračem turnira.

‘Pojavio se u Hrvatskoj Martinović’

Na turniru u Aleksandriji i Kairu pokazao je da može i zna, da ima m*da. No, pretenciozno bi bilo od njega očekivati da nosi momčad. Nema to iskustvo još. A ni kvalitetu. Mora još raditi…

“On je velika budućnost naše reprezentacije, isprofilirao se kao naš prvi bek na SP-u. Igrač koji za svoju visinu i pokretljivost ima i jak udarac lijevom. Može zabiti gol s devet-deset metara. Hrabar igrač i ima dosta dobru kolektivnu igru. Trebao bi još napredovati u obrani. On je jedna dobra stvar u tim blijedim koje smo u Aleksandriji i Kairu vidjeli. Pojavio se u Hrvatskoj Martinović koji će sigurno biti jedan od nositelja igre u budućnosti”, nahvalio je Patrik Ćavar mladog Hrvata koji je izabrao hrvatski dres umjesto austrijskog.

Morali smo s Pakom porazgovarati o ostavci Line Červara RTL-ovoj Ines Godi usred natjecanja, kakvo je njegovo viđenje o onome o čemu Hrvati pričaju od subote navečer?

“Ne, ne daje se ostavka usred turnira. Shvaćam i njega, vjerujem da je prespavao Argentinu, možda se i ne bi odlučio na tako nešto, na takvu izjavu, potez… Prvenstvo je trajalo, imali smo minimalnu šansu, ali smo ju imali, ona je bila tu. Lino je jednostavno imao krivi tajming. Da je to kazao nakon prvenstva ili da nije imao više nikakve šanse OK, ali ovako. No, shvaćam ga, bio je ljut i frustriran. Ali, u konačnici je pogriješio kod te svoje odluke. To je trebao kazati nekom drugom prilikom”, rezolutno odgovara Ćavar.

I naš razgovor ugodni odveo nas je do jednog zanimljivog dijela. Naime, zamolili smo Paku da nam izdvoji svoje najbolje hrvatske igrače svih vremena, po pozicijama. A kad takvo što predložiš bivšem uspješnom profesionalnom sportašu, staje sve. I vrijeme, priča dobiva neki drugi ton. Ne smije se pogriješiti, a toliko je onih velikana s kojima si igrao… Kako sad tu ispasti fer? Imao je Pako vic na terenu kao igrač, ono nešto, ima i sad kao komentator.

NAJBOLJIH HRVATSKIH ĆAVAREVIH 6 PO POZICIJAMA

“Govorim sad najbolju ‘šestorku’ od početka stvaranja Hrvatske države. Jer, bilo je i prije nas odličnih hrvatskih igrača. Govore da je Hrvoje Horvat, otac Lininog pomoćnika Hrvoja Horvata mlađeg, koji je igrao za bjelovarski Partizan, za njega govore kako je bio super. Moram priznati kako ga nisam gledao ali svejedno treba ga, uz Zlatka Zagmeštara, spomenuti u tom kontekstu najboljih hrvatskih rukometaša“, počeo je Patrik Ćavar.

“Ajmo sad. Lijevo krilo – Vladimir Jelčić – To je igrač kojeg nedovoljno poznaje hrvatska rukometna javnost, a radi se o momku koji je u bivšoj Jugi bio u TOP ligi koja je imala 15-16 odličnih momčadi, koji je među odličnim igračima bio proglašen najboljim u Jugoslaviji. Najbolji igrač Jugoslavije je čovjek bio. Imao je nesreću da, kad sam došao godinu prije iz banjalučkog Borca u Zagreb, i mi smo igrali na istom lijevom krilu. Ali, Vlado je imao nesreću da je ozbiljno ozlijedio koljeno, i onda sam više igrao nego on. Ali, u svakom slučaju, Mana Jelčić su ga zvali, bio je fantastičan. Njemu dajem glas”.

Lijevi vanjski – Dilema je između Puca, Lackovića i Duvnjaka kojem bi dao svoj glas na lijevom vanjskom. Jer, on može igrati sva tri beka, ali sigurno su Puc i Lacković bili bolji šuteri izvana. Sveukupno gledajući i obranu i napad, mislim da je Domagoj bolji igrač od njih dvojice.

Srednji: Ivano Balić – Na svojoj poziciji daleko najbolji igrač svih vremena. Ivano, pa poslije nitko, pa Talant Dušebajev i možda Jackson Richardson , i onda idu ovi dolje ispod…

i možda , i onda idu ovi dolje ispod… Desnji vanjski – Pero Metličić – Peru sam jako cijenio jer je bio univerzalan igrač, igrao je odlično i u obrani i u napadu. Hrabar rukometaš. Igrao je jako dobro za momčad, radio je na terenu kao radilica.

Desna krila: Dilema mi je između Džombe i Smajlagića . I sad, mislim da su njih dvojica igrači iste kvalitete, i evo nek’ se Mirza ne ljuti, ali dao bi svoj glas Pipetu Smajlagiću, zato što smo skupa igrali puno više nego ja i Mirza. Igrali smo, ali najveće uspjehe sam sa Irfanom napravio. No, obojica su fenomenalni. Međutim, uspjesi zajednički su presudili. Pipet je moj favorit na ovoj poziciji.

i . I sad, mislim da su njih dvojica igrači iste kvalitete, i evo nek’ se Mirza ne ljuti, ali dao bi svoj glas Pipetu Smajlagiću, zato što smo skupa igrali puno više nego ja i Mirza. Igrali smo, ali najveće uspjehe sam sa Irfanom napravio. No, obojica su fenomenalni. Međutim, uspjesi zajednički su presudili. Pipet je moj favorit na ovoj poziciji. I onda dilema…

“Pivot će biti problem. Jović, Sulić, Vori, Kljajić, ne znam koga bih izdvojio. Između njih četvorice, au, to je stvarno teško. Svi su bili dobri u obje faze i to mi je najteži posao, njihova odlika za ovaj izbor. Ako izaberete bilo koga od njih četvorice, nećete pogriješiti. Nemam svog preferenta, svi su sjajni. Svi su moj izbor”.