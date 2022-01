Tijekom Europskog rukometnog prvenstva i pogotovo nakon loših nastupa hrvatske reprezentacije u fokus je došla priča o pomlađivanju reprezentacije. RTL-ovi stručni komentatori Pero Metličić, Drago Vuković i Goran Šprem bili su dosta kritični prema takvoj politici izbornika Hrvoja Horvata.

"Hrvatska reprezentacija treba prestati biti poligon za testiranje i razvijanje igrača. Igrači se razvijaju u klubovima, u reprezentaciji trebaju igrati najbolji i najspremniji. I točka. Mislim da je to ono najvažnije, nebitno ima li on 38 ili 20 godina. Sada je na izbornicima da procijene tko su ti igrači. To je jedini pravi put, bez obzira na godine. Bilo je igrača koji su igrali s 38 godina, evo Karabatić najbolji primjer. Ako je spreman, motiviran, zašto ne, dapače. Moraju postojati kriteriji, u reprezentaciju se mora teško ući, a još teže izaći. Pogledajte Francuze, Dance, ne mijenjaju oni previše toga. Postoji nekakav sustav i red i to je ono najvažnije. I kada toga bude, Hrvatska će se opet vratiti tamo gdje joj je mjesto, a sada smo u laganoj rupi", kazao je Metličić.

"To se poremetilo, ispada da svatko može igrati u reprezentaciji. Ne možemo govoriti o pomlađivanju reprezentacije, a debitiraju ljudi s 29-30 godina, a unazad 15 godina kada si blizu 30 već si star i već lagano otpadaš iz reprezentacije. Mi te godine trebamo maknuti, trebaju igrati najbolji pa makar oni imaju 35-36 godina ako u tom trenutku nemaš boljeg igrača od njega", dodao je Vuković.

"Ta fama o pomlađivanju se već dugo vrti kod nas, a kada uđe u reprezentaciju netko s 30 godina, onda to nije pomlađivanje. Ne smatram da se bilo što treba raditi na silu pa tako ni pomlađivanje. U reprezentaciju se teško ulazi, a još teže ispada. Kod Francuza stalno netko ulazi, ali taj onda ostane. Mi sve to radimo nekako u paketima", rekao je Šprem.

A nakon utakmice između Danske i Francuske oglasio se bivši reprezentativni fizioterapeut Damir Kajba. Imao je i on što reći na temu mladih i starih igrača.

"Znam da će mi pola Hrvatske j.... m...., ali Nikola Karabatić je star. Tko je gledao ovu tekmu, shvatit će", poručio je nekadašnji dobri duh reprezentacije.

