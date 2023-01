U finalu svjetskog rukometnog prvenstva u Stockholmu reprezentacija Danske je pred 22.650 gledatelja pobijedila Francusku sa 34-29 (16-15) osvojivši treći uzastopni naslov.

Danski rukometaši ispisali su povijest nakon što su osvojili treći uzastopni naslov svjetskih prvaka. Do sada se šest puta događalo da neka od reprezentacija obrani svjetsku titulu. Dva puta je to uspjelo Francuzima (2009-2011, 2015-2017) i Rumunjima (1961-1964, 1970-1974), a po jednom Šveđanima (1954-1958) i Dancima (2019-2021). No, Danci su sada postali prvi u povijesti koji su spojili tri svjetske krune. Seriju su počeli 2019. u Danskoj i Njemačkoj, dvije godine kasnije su pobijedili u Egiptu, a sada i na SP-u Švedskoj i Poljskoj.

Ukupno je to njihova sedma medalja na svjetskim prvenstvima. Uz tri zlata imaju i tri srebra i broncu. Dodajmo i kako su odabranici Nikolaja Jacobsena do zlata stigli s osam pobjeda i jednim neodlučenim ishodom, onim protiv Hrvatske.

Francuska je ostala na šest zlata, dva srebra i četiri bronce.

Sjajno otvaranje

Danci su bolje otvorili susret, poveli su 4-1, pa 6-2, a na polovici prvog dijela imali su i pet golova prednosti (12-7). Niklas Landin Jacobsen je bio sjajan, a Simon Bogetoft Pytlick i Mathias Gidsel nezadrživi. Međutim, Francuzi su u nastavku prvog dijela pohvatali konce igre. "Probudio" se Remi Desbonnet koji je na vratima zamijenio Vincenta Gerarda i Francuzi su u 24. minuti smanjili zaostatak na dva gola minusa (14-12), a u 28. minuti i na samo gol minusa s koliko se i otišlo na odmor (17-16).

Na otvaranju drugog dijela Francuska je izjednačila (16-16), no u 37. minuti Danci ponovo bježe na +3 (20-17). Francuska se još jednom približila na pogodak zaostatka (23-22), a imala je i kontru za izjednačenje koju je upropastio Kentin Mahe.

U 49. minuti Danci ponovo imaju +3 (27-24), tri minute kasnije četiri gola viška (30-26), a kada je Landin obranio sedmerac tri minute prije kraja pri rezultatu 32-29, a najbolji igrač utakmice Rasmus Lauge zabio za 33-29 priči je bio kraj. Na koncu je završilo 34-29.

Rasmus Lauge je predvodio Dansku sa 10 golova, Simon Bogetoft Pytlick je zabio devet, a Mathias Gidsel šest golova. Landin je na koncu sakupio osam, a Kevin Moller tri obrane.

Kod Francuza najefikasniji su bili Nedim Remili sa šest golova, Dika Mem s pet i Melvyn Richardson sa četiri gola. Francuski golmani nisu imali svoj dan, sakupili su svega sedam obrana - Gerad četiri, a Desbonnet tri obrane.

Finale Svjetskog prvenstva u rukometu

Stockholm, nedjelja 29. siječnja, početak u 21 sat

Francuska - Danska 29:34

60' Gotovo je! Danci su pobijedili 34:29 i obranili naslov svjetskog prvaka!

59' Čini se da ništa od francuskog čuda, Pytlick zabija važan gol pa Landin brani sedmerac.

58' Francuzi su smanjili na -2, mogu li do senzacije?

56' Ušli smo u zadnjih pet minuta, Danci imaju +4 i jure prema osvajanju Svjetskog prvenstva.

53' Kako je ovo važan gol bio, Danci odlaze na +4. Lauge je zabio za 30:26.

50' Ne mogu se nikako Francuzi potpuno približiti, u zadnjih deset minuta ulazimo s prednosšću Danske 28:25.

49' Danci drže +2.

44' Umjesto da je Francuska izjednačila, sada je Danska otišla na dva razlike. Lauge zabija nakon krasne akcije.

43' Ne uspijevaju Francuzi izjednačiti, sada je Maheu zicer obranio danski golman.

38' Hansen zabija prvi gol u 38. minuti, Danci su povećali na +3.

35' Danci se vraćaju na +2, Gidsel prolazi i zabija za 19:17.

33' Lauge vraća vodstvo Danskoj, 18:17 stoji na semaforu.

32' Saugstrup vraža vodstvo Danskoj pa Prandi ekspresno izjednačuje.

31' Danci zabijaju iz prvog napada i izjednačuju, reultat je 16:16.

31' Počelo je drugo poluvrijeme.

30' Gotovo je prvo poluvrijeme, Danci idu na odmor s vodstvom 16:15.

29' Krasna akcija Francuza s igračem manje, Remili zabija za 14-15, Danci su skoro pet minuta bez pogotka.

27' Francuzi ne dozvoljavaju Dancima da im pobjegnu, Fabregas je zabio za 13:15.

24' Danska prednost se topi, Prandi sjajno zabio za 12:14.

21' Francuzi se drže na -3. Zabio je Remili, možda i najbolji Francuz večeras.

17' Francuzi su se serijom 3-0 primakli na tri gola zaostatka, ali Jacobsen brzo povećava na 13:9.

14' Gerard brani Pytlicku, nakon čega Fabregas iznuđuje dvije minute i sedam metara, no nema gola. Landin sjajno brani sedmerac Maheu.

11' Nahi s krila za 6:9, Francuska je dobra u napadu, ali obrana pušta i Danci to nemilosrdno koriste.

9' Mahe sigurno realizira prvi sedmerac večeras.

9' Probudili su se Francuzi, igra se gol za gol, rezultat je 8:4 za Dance.

7' Francuski izbornik morao je zvati timeout već u sedmoj minuti.

6' Danci igraju kao u transu, Francuzi su uspjeli zabiti dva gola, ali i primili ih već šest.

4' Pytlick zabija za 3:0.

2' Francuzi ne zabijaju i danci odmah kažnjavaju, Gidsel zabija, nakon čega Landin brani zicer.

1' Nakon manje od minute igre Danci zabijaju prvi gol. Pytlick je strijelac.

1' Počela je utakmica.

U finalu ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva za rukometaše u nedjelju (početak u 21 sat) će igrati branitelj naslova Danska i olimpijski pobjednik Francuska.

Nakon što je u prvom polufinalu Danska u Gdanjsku svladala Španjolsku s 26-23 (15-10), u drugom polufinalu igranom u Stockholmu Francuska je nadigrala domaćina Švedsku s 31-26 (16-12).

Danska će u nedjelju pokušati osvojiti treći uzastopni naslov, najbolja je bila 2019. i 2021. godine, dok je Francuska u lovu na rekordni sedmi naslov, a posljednja dva naslova je osvojila 2015. i 2017.