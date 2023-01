Domaćin druženja bio je urednik RTL-ove sportske redakcije Antonio Vuksanović, koji je predstavio projekt i RTL-ov tim te najavio atraktivno prvenstvo uz mnoge zanimljive televizijske sadržaje, kao i brojne tehničke novitete u emisiji 'Vrijeme je za rukomet' po kojima je RTL-ov studio već dobro poznat.

"I ove godine prenosit ćemo više od 50 utakmica s rukometnog prvenstva. Sve ono najvažnije i najzanimljivije gledat ćemo na glavnom kanalu RTL-a, kanalu RTL2 i PLAYU. A da rukometni dojam bude potpun, pobrinut će se najmodernija televizijska tehnologija u našem studiju. 'Teleportiranje' igrača iz dvorane u studio naišlo je na sjajne reakcije pa smo tako za ovo prvenstvo još više modernizirali naš hologram, a očekuju nas i neki dodatni tehnički noviteti koji se do sada nisu mogli vidjeti na ovim prostorima", najavljuje Vuksanović.

Studijska emisija 'Vrijeme je za rukomet' u RTL-ovom studiju u Krapinskoj ponovno će ugostiti već uhodane stručne komentatore Petra Metličića, Gorana Šprema i Dragu Vukovića, dok će se na poziciji voditelja izmjenjivati Marko Vargek te Ivona Hemen. Opuštena atmosfera, zanimljive teme, odlična suradnja kolega i prijatelja koji su nekad dijelili sportske terene, a sada su u ulozi stručnih komentatora, zanimljive analize i komentari na igru Kauboja – samo su djelić onoga što očekuje gledatelje u emisiji 'Vrijeme je za rukomet'.

"Ja se veselim onim smiješnim trenucima… Moram podsjetiti na spuštanje stolice, mislim da su svi to prepričavali, kada je Šprem spustio stolicu Vukoviću. Mislim da toga neće manjkati tako da se jako veselim", kaže Hemen, a s njom se slaže i Goran Šprem.

"Hvala RTL-u što su me pozvali da ponovno sudjelujem kao sukomentator. Nama je u studiju zabavno, nadam se da će nam biti zabavno i ove godine. Meni se čini da možemo doći do željenog cilja na prvenstvu. Volio bih da budemo pozitivni, da svi gledamo naprijed i veselimo se, to je u interesu reprezentacije".

Današnji event i druženje s novinarima ujedno je bila i posljednja stanica za RTL-ove reportere prije prvenstva jer dio njih već danas pakira kofere i odlazi put Švedske u grad Jönköping, gdje će u grupnoj fazi naša reprezentacija odmjeriti snage s Egiptom, Marokom i SAD-om.

Za srčano i stručno komentiranje utakmica i ovaj je put zadužen tim u sastavu Filip Brkić i Nikša Kaleb, koji ne kriju zadovoljstvo ponovnom suradnjom.

"Treba naći neki balans, i ja sam navijač duboko u sebi i treba znati dati mjeru i emocije, ali ostati realan i objektivan. Pomlađena je naša reprezentacija, obavljena je svojevrsna smjena generacija, sviđa mi se što se ovog puta više inzistira na obrani nego dosad. Imamo i segment igre koji bi trebao donijeti lake golove, to je nešto što smo imali u ona svoja zlatna vremena. Bit će teško, ne spadamo u favorite, treba biti realan. Ključna je utakmica s Egiptom, ona može uvelike odrediti cijelo prvenstvo," ističe Brkić, kojemu je ovo jubilarno deseto prvenstvo koje prati kao RTL-ov reporter.

Put Švedske idu i RTL-ovi reporteri Ines Goda Forjan i Goran Latković.

"Spremna sam na još jedan pohod, danas već putujem prema Švedskoj. Svakog siječnja moj život se svodi na rukomet, jer to je tako kad radiš ovako veliki projekt. No meni to uopće nije problem, idem dan po dan i smišljam nove teme, priče, kontenctriraš se na reprezentaciju, igrače, ručni stožer, pokušavaš gledateljima prenijeti sve… Ništa mi nije problem! Opet bi izabrala i radila rukomet!"

Goda Forjan će, kao što su gledatelji od nje već naviknuli, na terenu pratiti sve utakmice naših Kauboja te donositi prve izjave i dojmove igrača i stožera. S druge strane, njezinom kolegu Goranu Latkoviću ovo je prvo rukometno prvenstvo koje prati od početka, a gledateljima će donositi navijačku atmosferu, priče o Hrvatima u Švedskoj, švedske običaje i način života te zanimljivostima o gradovima domaćinima prvenstva.

"Ima puno Hrvata u Švedskoj, prema nekim procjenama čak 40 tisuća. U kontaktu sam s njima, velika su očekivanja, već se zaista pripremaju, što se navijača tiče, možemo očekivati sjajnu atmosferu. Moj zadatak je prenijeti atmosferu prvenstva, snimat ćemo navijače i prije samih utakmica, veselim se atmosferi koja će vladati u i oko same arene. Zamijenio sam informativne emisije sportskim emisijama, veliki izazov je to za mene, prebaciti se iz dnevnopolitičkih u sportske teme", najavljuje RTL-ov reporter.

I ovog siječnja sve je u znaku rukometa, a više od 50 napetih utakmica, stručne analize te zanimljive reportaže s terena gledatelje očekuju od 11. siječnja, samo na RTL-u.