Iran kojeg s klupe vodi Veselin Vujović je u utakmici punoj preokreta s 25-24 pobijedio Čile u prvoj utakmici skupine A.

Iranci su vodili u prvom poluvremenu, da bi Čile okrenuo to u nastavkua, a kada su poveli 23-20 činilo se da idu prema pobjedi ukazao se golman Vujovićeve momčad Mohammad Siavoshishahenayati. On se razbranio i na njegovim krilima Iran je serijom 5-1 stigao do pobjede.

Najbolji strijelac u pobjedničkoj momčadi bio je Mohammadreza Oraei, dok Čileancima nije pomoglo šest golova Erwina Feuchtmanna.

U drugom dvoboju te skupine od 20.30 sati igraju Španjolska i Crna Gora uz prijenos na RTL2.

U skupini B gdje je Francuska još u srijedu s 26 pobijedila Poljsku, danas je Slovenija odradila posao protiv Saudijske Arabije i slavila 33-19.

Blaž Janc i Rok Ovniček bili su najefikasniji u slovenskoj reprezentaciji u današnjem susretu, a obojica su postigli po šest golova.

U najslabijoj skupini C Zelenortska Republika je s 33-25 bila bolja od Urugvaja, dok je u skupini Mađarska s 35-27 pobijedila Južnu Koreju.

Skupina A (Krakov):

Čile - Iran 24:25 (11:13)

20.30 Španjolska - Crna Gora

Skupina B (Katovice):

Francuska - Poljska 26:24 (14:13)

Saudijska Arabija - Slovenija 19:33 (8:16)

Skupina C (Göteborg):

Zelenortski otoci - Urugvaj 33:25 (17:11)

20.30 Švedska - Brazil

Skupina D (Kristianstad):

Mađarska - Južna Koreja 35:27 (21:11)

20.30 Island - Portugal

Svjetsko rukometno prvenstvo koje će se igrati u Švedskoj i Poljskoj na rasporedu je od 11. do 29. siječnja, a više od pedeset napetih i atraktivnih utakmica gledatelji će moći pratiti na glavnom kanalu RTL-a, zatim na kanalu RTL2 te online platformi PLAY.