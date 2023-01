Nakon pobjede protiv Bahreina izbornik Hrvoje Horvat dao je jedan od najbizarnijih intervjua novinarki RTL-a Ines Godi Forjan. Umjesto da odgovori na pitanje o tome hoće li ostati izbornik, Horvat je samo otvarao usta.

"Što je bilo, greška neka? Odgovorio sam", nakon 15-ak sekundi napokon je progovorio još uvijek aktualni hrvatski izbornik.

U međuvremenu se oglasio i Hrvatski rukometni savez koji je poručio kako je deveto mjesto neuspjeh, što znači da će Kauboji uskoro dobiti novog izbornika.

"Nisam znao ni za kakvo priopćenje. Evo, vi ste mi prvi rekli. Ne zamaram se više ničim. Što će biti, bit će. Znam samo da već danas odlazim u Melsungen, gdje ću se što prije priključiti momčadi jer nas čeka drugi dio sezone u kojem moramo osigurati opstanak u ligi. Prvo igramo četvrtfinale kupa protiv Flensburga. Tom se utakmicom ne zamaram jer nam je puno važniji prvenstveni susret s Hannoverom u našoj dvorani", rekao je Horvat za Večernji.hr.

Potom je objasnio bizaran intervju nakon pobjede nad Bahreinom.

"Barem će me po nečemu pamtiti. Ta je gesta poruka. Oni koji znaju, shvatili su. Oni koji me ne vole, koji me kritiziraju od prvog dana, oni neka razmišljaju što sam time htio."