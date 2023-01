Hrvatska još sanja četvrtfinale, no do njega mogu samo uz dvije uvjerljive pobjede protiv Belgije i Bahreina. Uz to trebat ćemo i pomoć Egipta i njihovu uvjerljivu pobjedu protiv Danske.

Protiv Belgija je Hrvatska igrala u drugom kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2024. godine. Tom prilikom momčad Hrvoja Horvata slavila je 30-27.

"Naravno da nas veseli izvedba protiv Danske i ja sam ponosan što sam izbornik takvoj momčad. Ostaje i žal jer nismo pobijedili, ali gledamo prema naprijed, prema nove dvije utakmice koje imamo u skupini. Kada sve to odradimo vidjet ćemo kuda nas je to dovelo. Belgija? Ima određenu kvalitetu, sjajnog vratara i pokretljivu obranu. Igralo smo s njima nedavno kvalifikacije i ta će nam utakmica sigurno poslužiti u pripremi, a ja se nadam da ćemo i njih prilično slomiti obranom 5+1. Nećemo zbrajati, nećemo oduzimati. Želimo gledati sebe i želimo mi biti pravi na terenu pa ćemo vidjeti gdje će nas to dovesti. Želimo, kao i protiv Danske, biti pravi od prve do posljednje minute", najavio je ogled protiv Belgije hrvatski izbornik Hrvoje Horvat.

Horvat je uoči Belgije napravio jednu promjenu u momčadi, na tribinu je poslao Dinu Slavića, a uz Matu Šunjića drugi golman bit će Dominik Kuzmanović, javlja Danas.hr.