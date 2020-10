REBIĆ SE NAKON MJESC DANA PAUZE VRAĆA NA TRAVNJAK: Evo kada bi Vatreni najranije mogao zaigrati

Hrvatski reprezentativni napadač Ante Rebić (27) oporavio se od ozljede lakta, te se je priključio treninzima AC Milana, objavili su talijanski mediji.

ŠTO SE DOGAĐA S ANTOM REBIĆEM? Talijani javljaju da je ‘100 posto spreman’, ali i dalje neće igrati

Rebić je pauzirao mjesec dana i gotovo sigurno neće igrati u četvrtak u susretu Europske lige protiv praške Sparte, ali mogao bi biti na raspolaganju treneru Stefanu Pioliju u nedjelju u prvenstvenom susretu u gostima kod Udinesea.

📰Tuttosport: Ante Rebic has finally recovered from the elbow dislocation. He returned to training with the group yesterday. He could already be called up against Sparta Prague and start from the bench.

Against Udinese on Sunday, he could be in the starting lineup. pic.twitter.com/AzfAu8a5TN

— AC Milan Reports (@ACMReports) October 28, 2020