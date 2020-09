Kolumbijski reprezentativac James Rodriguez (29) napustio je redove Real Madrida i karijeru će nastaviti u Evertonu.

Financijski detalji dogovora nisu otkriveni, ali britanski mediji izvijestili su da je Everton platio oko 24 milijuna eura odštete za 29-godišnjaka kojem je preostala jedina godina ugovora sa “Kraljevskim klubom”.

“Zaista sam sretan što ću karijeru nastaviti u ovom velikom klubu, klubu s toliko povijesti i s menadžerom koji me jako dobro poznaje”, rekao je James za web stranicu kluba nakon što je potpisao dvogodišnji ugovor.

3 – James Rodríguez is one of the three midfielders with 50+ goals (54) and 50+ assists (52) in the top five European leagues since the start of 2013/14, alongside Ángel Di María (83 & 54) and Christian Erikssen (64 & 52). Farewell. pic.twitter.com/m584KVFRhS

— OptaJose (@OptaJose) September 7, 2020