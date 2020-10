RAKITIĆ SE VRATIO NA CAMP NOU I SA SEVILLOM OSVOJIO BOD: Andalužani poveli, Coutinho spasio Barcelonu

Rakitić je na terenu bio do 78. minute

Nogometaši Seville odigrali su 1:1 na gotovanju kod Barcelone u petom kolu španjolske Primere.

Utakmicu u sastavu Andalužana počeo je hrvatski nogometaš Ivan Rakitić koji je u Sevillu stigao ovog ljeta baš iz Barce, a na terenu je bio do 78. minute.

Vatrenih 10 minuta

Oba pogotka pala na samom počeku susreta. Prvo je Luuk de Jong u osmoj minuti volejem zabio za 1:0, a dvije minute kasnije Barcelona je ekspresno izjednačila.

Messi je uputio loptu prema Fatiju u šesnaestercu Seville, no loptu je na kratko nespretno dirao nogometaš Seville Jesus Navas pa je on stigla do Phillipea Coutinha, a Barcin Brazilac bez poteškoća pogađa za 1:1.

Bez golova u nastavku

Nakon toga je Barcelona zagospodarila terenom i pokušala stići do novog gola, ali se rezultat do kraja poluvremena nije mijenjao.

U drugom dijelu Sevilla je prijetila preko kontranapada, veliku priliku je imao En Nesryi, dok je Barca tek u završnici postala opasnija, no rezultat se više nije mijenjao.