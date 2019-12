Izbornik na raspolaganju za tu poziciju ima nekoliko opcija

Nade i strepnje hrvatskog izbornika Line Červara da će svi zdravi dočekati početak Europskog prvenstva u Austriji, Norveškoj i Švedskoj, doživjele su ozbiljan udarac već prvoga dana priprema.

‘ISTINA’ O ODLUCI KOJA JE ŠOKIRALA RUKOMETNU NACIJU: Izbornik progovorio za Net.hr: ‘Nisam se prema njemu odnosio kao prema balavcu!’

Naime, na sinoćnjem treningu lijevo krilo reprezentacije Lovro Mihić doživio je ozljedu i morat će propustiti to natjecanje, objavio je HRS.

“Detaljni pregledi jutros pokazali su da je došlo do puknuća prednjeg talofibularnog ligamenta , a to je u prijevodu glavni stabilizator zgloba i Lovro Mihić, nažalost mora propustiti europsku smotru. Tjedan dana član poljske Wisle Plock nosit će longetu, a nakon toga krenuti s rehabilitacijom koja će potrajati oko šest tjedana do prvog treninga.

Hrvatski rukometni savez je odlučio Lovru Mihića zadržati uz reprezentaciju cijelo vrijeme priprema u Zagrebu i Poreču, jer će tako imati maksimalnu medicinsku skrb. Naime, uskoro dolaze praznici i mnogi odlaze na odmore, a Lovro Mihić treba intezivne tretmane da bi se što prije vratio na teren. Lini Červaru tako na raspolaganju za poziciju lijevog krila ostaju David Mandić, Marin Jelinić i Valentino Ravnić”, poručili su iz Saveza.

Težak je ovo udarac za Červara s obzirom na to da mu je nastup otkazao Manuel Štrlek.