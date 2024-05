Legenda splitskog, dalmatinskog i hrvatskog rukometa Vatromir Srhoj umro je u 76. godini, pišu u subotu hrvatski mediji.

Rođen je 1947. godine u Splitu gdje u istoimenom rukometnom klubu deset godina kasnije započinje igračku karijeru. Nosio je dres RK Split do 1964. do 1968. godine, a od 1968. do 1972. RK Zagreb.

Nakon igračke karijere bavio se trenerskim poslom i uglavnom je vodio ženske klubove. Bio je trener splitskih klubova Split, Dalma i Split Kaltenberg, a bio je i dugogodišnji izbornik ženskih reprezentacija Jugoslavija i Hrvatske. S reprezentacijom Jugoslavije je 1990. godine osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu, a 1991. zlato na Mediteranskim igrama. S hrvatskom reprezentacijom je 1993. osvojio zlato, a 1997. godine srebro na Mediteranskim igrama.

Legenda splitskog, dalmatinskog i hrvatskog rukometa, popularni Šugi, bio je iznimno važna osoba u svijetu rukometa, prepoznatljiv, stručan, autoritativan, s iznimno bogatom karijerom, igračkom, trenerskom i stručnom.

