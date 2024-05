U subotu je u rukometnoj Premijer lige RK Dubrava pobjedom protiv Osijeka 27-24 osigurala svoj ostanak među elitnom skupinom.

Naime, Dubrava se pred sam kraj sezone dovela u situaciju da nakon 23 godine ispadne iz najviše lige, ali to se ipak nije dogodilo.

Prvo su poluvrijeme završili s tri gola prednosti i na predah su mogli otići relativno mirne glave, no gosti su se u drugom poluvremenu vratili i došli do izjednačenja. Sve je bilo odlučeno u 57. minuti. Dubrava se pred sam kraj ponovno odvojila na tri pogotka prednosti i tako držala sve do zadnjeg sučevog zvižduka.

Navijači su popunili tribine, a među njima se našao i izbornik Hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson koji je došao gledati Ligu za opstanak u zagrebački kvart gdje je možda zapazio neke nove potencijalne reprezentativce.

