PRIJETE BOJKOTOM SVJETSKOG PRVENSTVA: Najbolje svjetske šahistice ne žele nositi hidžab!

Najbolje svjetske šahistice prijete bojkotom Svjetskog prvenstva u Iranu jer ih se prisiljava da na tom natjecanju nose hidžab. Kako piše Daily Mail, šahovske velemajstorice riskiraju zatvor ne budu li nasupile pokrivenih glava.

UČINKOVITI POLICIJSKI DOUŠNICI: Zaplijenjeno 40.000 auta čije vlasnice nisu nosile hidžab

Svjetska šahovska federacija optužena je za kršenje ženskih prava zato jer je savjetovala igračicama da prihvate zakon i običaje Irana i poštuju kulturalne razlike te nastupe pod hidžabom.

‘U Iranu se ne bismo osjećale sigurnima’





“Potpuno je neprihvatljivo dodijeliti jedno od najvažnijih natjecanja zemlji u kojoj žene moraju nositi hidžab. Ja razumijem i poštujem kulturalne različitosti, ali neudovoljavanje tamošnjim zahtjevima može dovesti do uhićenja i ženska prava su tamo, generalno govoreći, ograničena. Žene iz cijelog svijeta koje bi tamo nastupile ne bi se osjećale sigurnima”, rekla je američka šahovska prvakinja Nazi Paikidze.

BRAVO, DEČKI! Muškarci u Iranu nose hidžab u znak solidarnosti sa ženama

Bivša Panamerička prvakinja Carla Heredia iz Ekvadora suglasna je sa svojom kolegicom: “Ni jedna institucija ili vlada, pa tako ni Svjetsko šahovsko prvenstvo, ne mogu prisiliti žene da nose ili ne nose hidžab. To krši sve ono što sport jest. Sport bi trebao biti lišen bilo kakve diskriminacije prema spolu, religiji ili spolnoj orijentaciji”.

Američka velemajstorica Susan Polgar, predsjednica FIDA-ine komisije za ženski šah, rekla je da igračice moraju poštovati kulturalne različitosti.

Poštivanje različitosti

“Kad posjećujem različita mjesta s različitim kulturama želim im iskazati svoje poštovanje odijevajući se sukladno njihovoj tradiciji. Nitko to od mene ne traži, radim to iz poštovanja. Meni nošenje hidžaba nije upitno sve dok ista pravila vrijede za sve igračice. Ne mogu govoriti u ime drugih, no iz mojih razgovora sa šahisticama dalo bi se zaključiti da im nošenje hidžaba nije poseban problem”, rekla je Polgar.