PREDNOST DOMAĆEG TERENA BEZ NAVIJAČA NE ZNAČI MNOGO: Statistika iz Njemačke puno toga dokazuje

Nakon 56 utakmica u prvoj njemačkoj nogometnoj ligi odigranih bez gledatelja uočljiv je pad prednosti domaćeg terena.

Domaćini su pobijedili u samo 21 posto odigranih utakmica pred praznim tribinama, odnosno njih 12, dok su gosti slavili u čak 50 posto utakmica, a 29 posto susreta okončano je remijem. Za usporedbu, u 223 utakmice odigrane prije stanke uzrokovane pandemijom koronavirusa domaćini su pobijedili u 43 posto susreta, gosti u 35 posto, dok je 22 posto susreta okončano neodlučenim rezultatom.

Most Bundesliga goals scored since the restart:

1⃣ André Silva (6) ↑

2⃣ Robert Lewandowski (5)

3⃣ Kai Havertz (5) pic.twitter.com/XjSJ7esfBw

