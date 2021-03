Nogometaši Beneventa priredili su senzaciju pobijedivši u susretu 28. kola u Torinu aktualnog talijanskog prvaka Juventus sa 1-0. Pogodak odluke za prvu pobjedu Beneventa u povijesti protiv “Stare dame” zabio je Adolfo Gaich u 69. minuti.

Juve je dominirao već dio utakmice, imao je premoć u posjedu lopte (68 / 32), više udaraca (23 / 7), više udaraca u okvir (9 / 1), te kornera (9 / 1), no bodovi odlaze u Benevento.

Juventus have lost a Serie A game to Benevento for the first time in their history.

Gosti su osvojili tri boda iz jedinog udarca u okvir suparničkog gola, a pogodak je postigao argentinski napadač Gaich. Nakon što je neočekivano ispao iz Lige prvaka od Porta, Juventus je ovim porazom praktički ostao bez izgleda za obranu naslova prvaka, dok su gosti osvojili važne bodove u borbi za prvoligaški spas.

2 – Benevento are the first newly promoted team to remain unbeaten in both seasonal games against Juventus since Sampdoria in 2012/13. Cursed.#JuventusBenevento

