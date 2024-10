Poljski mediji otkrili sastav pred Hrvatsku. Javnost pesimistična

Poljski portal sport.pl otkrio je promjene u sastavu u odnosu na poraz od Portugala.

Prva promjena se očekuje na golu pa će tako poljski izbornik Probierz nastaviti rotirati svoje golmane. U prošlomjesečnoj reprezentativnoj akciji u prvoj utakmici sa Škotskom među vratnicama je bio Marcin Bulka, a onda je u Osijeku startao Lukasz Skorupski. U subotu je protiv Portugala započeo opet Skorupski pa se očekuje da večeras protiv vatrenih brani golman Nice, Marcin Bulka. Probierz je svoje rotacije na golu objasnio na početku mandata kada je rekao da ne želi ponoviti situaciju iz prošlosti kada je Szczęsny imao 86 nastupa za reprezentaciju, a njegova zamjena tek 11. Probierz tako pokušava zadovoljiti dva odlična poljska vratara, Skorupskog iz Bologne i Bulku iz Nice.

Druga promjena, ako je vjerovati poljskim kolegama, dogodit će se u obrani. Probierz neće odustati od formacije s tri stopera, ali Walukiewicz nije zadovoljio protiv Portugala, već na poluvremenu ga je zamijenio Jakub Kiwior, a očekuje se da branič Arsenala krenuti od prve minute protiv Hrvatske. Ostala dva stopera ostat će Bednarek i Dawidowicz. Na poziciji lijevog wing-backa ostat će Zalewski koji je zadovoljio poljsku javnost u meču s Portugalom. Do rotacije bi moglo doći na drugoj strani i Frankowskog bi mogao zamijeniti Jakub Kaminski.

Od kad je sjeo na klupu poljske reprezentacije, Probierz je najviše lutao sa zadnjim veznim pa je tako protiv Portugala dao iznenađujući debi 19-godišnjem igraču Legije, Maximillianu Oyedeleu. Iako su poljski novinari kritizirali mladog Oyedelea, Probierz ga je branio pa bi mladi Poljak mogao početi i protiv Hrvatske. Alternativa na toj poziciji bi mogao biti Jakub Moder, ali on ima problem minutaže u klubu. Za Brighton ove sezone nije nastupio niti jednom u Premier ligi te je dobio samo 71 minutu u Liga kupu.

Zielinski i Szymanski imaju sigurno mjesto u veznoj liniji i za očekivati je da počnu i večeras.

Lewandowskom je protiv Portugala društvo u napadu činio Karol Swiderski, ali Poljaci nisu zadovoljni njihovom suradnjom pa bi tu moglo doći do promjene i Swiderskog bi mogao zamijeniti Kacper Urbanski iz Bologne koji je unio puno živosti u zadnjih 15 minuta protiv Portugala.

Mogući sastav Poljske:

Bułka - Dawidowicz, Bednarek, Kiwior - Zalewski, Zieliński, Moder, Szymański, Kamiński - Urbański - Lewandowski

Poljaci nisu niti malo optimistični pred utakmicu s Hrvatskom. Prema anketi najvećeg poljskog sportskog portala Sport.pl čak 73% glasača ne vjeruje u pobjedu večeras.

Problemi na relaciji Probierz-Lewandowski

Poljske medije pred utakmicu s Hrvatskom uvelike muči odnos izbornika s najvećom zvijezdom, Robertom Lewandowskim. Točnije, njih dvojca razilaze se u mišljenjima kako bi trebala igrati reprezentacija jer Lewandowski zagovara hrabriji pristup s više pritiska na suparnika i više napadačke igre. Tako su Probierz i Lewandowski dali oprečne izjave nakon Portugala u kojima je Probierz opravdavao svoju manje hrabru igru dočim je Lewa tražio više pritiska i preuzimanje više rizika. Vidjet ćemo večeras čije će mišljenje pobijediti i kakvu ćemo Poljsku gledati večeras protiv Hrvatske.

Podsjetimo, susret iz Varšave počinje danas u 20:45, a naša reprezentacija ima priliku osigurati plasman u četvrtfinale Lige nacija koje se održava u ožujku sljedeće godine.

