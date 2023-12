Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić ponovno je u vrlo dobroj poziciji za odličan rezultat u veleslalomu za Svjetski kup u talijanskoj Alta Badiji, gdje je, kao i u nedjeljnoj utrci na Gran Risi, na drugom mjestu nakon prve vožnje.

Ponovno je samo Švicarac Marco Odermatt bio brži od 30-godišnjeg Zagrepčanina. Zubčić ima 87 stotinki zaostatka, uz jednu veću pogrešku koju je napravio nakon drugog prolaznog vremena na kojem kasnio samo šest stotinki za Odermattom.

"Drugi sam, ali zaostatak je velik. Osam desetinki za Marcom (Odermattom) je mnogo, ali tu je i druga vožnja. Dat ću sve od sebe, ponovno ću od starta ići najbrže što mogu i vidjet ćemo što će se dogoditi. Ako uspijem ponoviti jučerašnju drugu vožnju, sve je moguće", izjavio je Filip Zubčić u programu Eurosporta te dodao:

"Dobro sam se osjećao, skijao sam odlično do te pogreške nakon drugog prolaza na kojem sam još uvijek malo zaostajao za Marcom. Kad skijate s puno rizika, pogreške su uvijek moguće. Tako je to u skijanju. No, vidjet ćemo što će biti u drugoj vožnji."

Rasplet trećeg veleslaloma u sezoni na rasporedu je od 13 sati i 30 minuta, a tekstualni prijenos pratite uživo na Net.hr-u.

