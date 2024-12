Zubčić briljirao, ali ostao bez postolja: Tumler šokirao u 36. godini

Filip Zubčić je osvojio šesto mjesto na drugom veleslalomu nove sezone Svjetskog kupa i time došao do svog najboljeg plasmana na stazi "Birds of Prey" u američkom Beaver Creeku, a isto vrijedi i za 35godišnjeg Švicarca Thomasa Tumlera koji je iznenađujuće došao do svoje prve pobjede u karijeri.

Tumler je najveći dio posla obavio u prvoj vožnji, u kojoj je bio toliko dobar da mu je samo Slovenac Žan Kranjec uspio doći na manje od sekunde zaostatka. Švicarac je u drugoj vožnji imao sedmi rezultat, ali u zbroju je to bilo dovoljno da za 12 stotinki nadmaši Lucasa Pinheira Braatena, Norvežanina koji od ove sezone skija pod brazilskom zastavom, koji je svojoj novoj reprezentaciji donio prvo postolje u Svjetskom kupu.

Treće mjesto je osvojio Kranjec zaostavši 58 stotinki za pobjednikom.

Filip Zubčić je imao dvije ujednačene vožnje, bez većih pogrešaka. Sedmi rezultat u prvoj te deveti u drugoj vožnji, bili su dovoljni za ukupno šesto mjesto i njegov najbolji plasman u novoj sezoni, kojim je nadmašio i prijašnji najbolji rezultat u Beaver Creeku, osmo mjesto osvojeno 2017. i 2019., kad su se veleslalomaši posljednji put natjecali za bodove na stazi "Birds of Prey".

Zubčić je na prvom veleslalomu sezone u austrijskom Soeldenu padom u drugoj vožnji ostao bez visokog plasmana, ali je u Beaver Creeku dokazao da je u vrlo dobroj veleslalomoskoj formi.

Za razliku od 31-godišnjeg Zagrepčana, najbolji skijaš svijeta Marco Odermatt je već drugi put ostao bez plasmana u svojoj 'paradnoj' disciplini, jer je u drugoj vožnji promašio vrata u gornjem dijelu staze.

Odermatt je gotovo godinu dana bio nepobjediv u veleslalomu, imao je 12 uzastopnih pobjeda, a u Beaver Creeku je treći put zaredom ostao bez plasmana u ovoj disciplini, jer nije završio prvu vožnju u Soeldenu, kao ni drugu vožnju na prošlosezonskom finalu u Saalbachu.

Danas petoplasirani Norvežanin Henrik Kristoffersen je s 245 bodova preuzeo vodstvo u ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa, ispred Francuza Clementa Noela (200) i sunarodnjaka Atlea Liea McGratha (192). Filip Zubčić je sa 66 bodova skočio na 19. mjesto, a Samuel Kolega je s 44 boda na 32. poziciji.

U veleslalomskom redoslijedu vodeći je Lucas Pinheiro Braathen sa 130 bodova, jednim više od Norvežanina Alexandera Steena Olsena. Filip Zubčić je 12. s 40 bodova.

