KAPA DO PODA / Zrinka ne skriva sreću: 'Dobro sam se osjećala na ovom ledu. Shiffrin? Sve nas je potreslo'

Zrinka Ljutić je na subotnjem veleslalomu za Svjetski kup osvojila drugo mjesto, zaostavši za pobjednicom, Šveđankom Sarom Hector, 54 stotinke, a u drugoj vožnji je od nje bila sporija za svega dvije stotinke i tako je došla do ukupno petog postolja u karijeri, a prvog u veleslalomu. "Odličan start sezone za mene, najbolji rezultat i prvo postolje u veleslalomu. Jako sam sretna i zadovoljna tim napretkom, da sam to pokazala na novim skijama i već na drugoj utrci", izjavila je 20-godišnja Zagrepčanka nakon odlične dvije vožnje na zahtjevnoj podlozi i terenu. "Dobro sam se osjećala na ovom ledu. Staza mi je odgovarala. Imala sam dobar osjećaj, osjećala sam da dobro idem, samo sam tražila brzinu i tempo do kraja. Bila sam jako sretna kad sam vidjela da mi je rezultat 'u zelenom' u drugoj vožnji." Zrinka je u prvoj vožnji imala peti rezultat, a za vodećom Amerikankom Mikaelom Shiffrin je zaostala za 84 stotinke. Shiffrin je u drugoj vožnji bila na putu prema stotoj pobjedi u Svjetskom kupu u karijeri, ali je na strmini izgubila kontrolu u jednom zavoju i nezgodno pala te morala u sanitetskim sanjkama biti prevezena do ciljne ravnine. "Sve nas je potresao taj njen pad. Nije lijepo izgledalo. Nadam se da će sve biti u redu, da nije neka ozljeda u pitanju", suosjećajno je poručila Zrinka koju već za manje od 24 sata čeka nova utrka, treći slalom u novoj sezoni. To je do danas bila jedina disciplina u kojoj se Zrinka penjala na pobjedničko postolje u Svjetskom kupu, osvojivši triput drugo mjesto te jednom treće. "Ovaj dan je iza mene, moram gledati prema sutrašnjem slalomu. Presvlačim pancerice i oblačim opremu za slalom. Dat ću sve od sebe da i to dobro odradim", poručila je trenutačno treća u redoslijedu veleslalomašica i treća ukupno u Svjetskom kupu. Zrinki će se u nedjelju na startnoj listi pridružiti i Leona Popović.