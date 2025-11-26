FREEMAIL
POKAZALA IM JE /

Zrinka otkrila detalje iz Kranjske Gore: 'Mnogi su u Hrvatskoj sumnjali u mene'

Zrinka otkrila detalje iz Kranjske Gore: 'Mnogi su u Hrvatskoj sumnjali u mene'
Foto: Igor Soban/pixsell

'Sad ću vam svima pokazati da ste u krivu'

26.11.2025.
12:36
Sportski.net
Igor Soban/pixsell
Zrinka Ljutić bila je gost FIS-ovog podcasta kod legendarnog komentatora Eurosporta, Nicka Fellowsa. Zrinka je govorila o svojoj karijeri i životu, ali podijelila i detalje o drugoj pobijedi u Svjetskom kupu. Bilo je to u Kranjskoj Gori, tjedan dana nakon prve pobjede u Semmeringu.

"Plan je bio samo ponoviti Semmering i razvaliti. Bilo je to tjedan dana nakon Semmeringa. Bila sam puna samopouzdanja nakon te prve pobjede. Bilo je više pažnje na meni i znam da je Hrvatskoj bilo jako puno ljudi koji su mislili da ne mogu ponoviti Semmering, a ja sam pomislila 'Sad ću vam svima pokazati da ste u krivu', trebala mi je ta pobjeda", pričala je Zizi. 

Sve o alpskom skijanju čitajte na portalu Net.hr.

"Odmah nakon prve pobjede sam gledala prema sljedećoj utrci, bila sam jako fokusirana i puna samopouzdanja. Vjerovala sam, bilo je gusto, borila sam se s Wendy Holdener, ali uspjela sam, bila sam jako ponosna", rekla je Zrinka.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatske rukometašice stigle su u Nizozemsku

Zrinka LjutićKranjska GoraSkijanjeSvjetski Skijaski Kup
