FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Zauchensee /

Zbog previše snijega otkazan super veleslalom

Zbog previše snijega otkazan super veleslalom
×
Foto: Panther Media, Panther Media Global/alamy/profimedia

Svjetski kup za žene nastavit će se u utorak noćnim slalomom u Flachauu, a tijekom vikenda ponovno će nakon gotovo 15 godina biti domaćin Tarvisio sa spustom i super-G-om

11.1.2026.
9:15
Hina
Panther Media, Panther Media Global/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Organizatori Svjetskog kupa u austrijskom Zauchenseeu bili su prisiljeni otkazati današnji superveleslalom Svjetskog kupa za skijašice.

Radnici i volonteri nisu mogli očistiti i pripremiti stazu nakon što je preko noći palo do 40 centimetara snijega, izvijestila je austrijska novinska agencija APA.

"Suočili smo se s nemogućim zadatkom. Sigurnost je na prvom mjestu, u olimpijskoj smo sezoni, to je glavni prioritet", rekao je Michael Walchhofer, voditelj organizacijskog odbora natjecanja. 

Amerikanka Lindsey Vonn pobijedila je u spustu u subotu, koji je održan na skraćenoj stazi, a 41-godišnja veteranka ostvarila je svoju 84. pobjedu u karijeri u natjecanjima Svjetskog kupa, a 45. u spustu. Zbog problema s novim snijegom proveden je samo jedan od dva planirana službena treninga, a skijašice su također startale s rezervnog starta.

Svjetski kup za žene nastavit će se u utorak noćnim slalomom u Flachauu, a tijekom vikenda ponovno će nakon gotovo 15 godina biti domaćin Tarvisio sa spustom i super-G-om.

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometaši će morati busom do Hannovera: Evo što kaže kapetan Martinović

SkijanjeSkijanje Svjetski Kup
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Zauchensee /
Zbog previše snijega otkazan super veleslalom