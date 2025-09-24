Za dlaku izbjegnuta tragedija: Projektil od 160 km/h pogodio bejzbolaša u lice

Nevjerojatne i zastrašujuće scene viđene su u noćašnjoj utakmici MLB-a između Cleveland Guardiansa i Detroit Tigersa. U šestoj izmjeni, udarača Davida Fryja pogodila je bejzbol loptica brzine 160 kilometara na sat, koji mu je završio ravno u lice.

Sve se dogodilo u trenutku dok se Fry pripremao za udarac. Umjesto u rukavicu hvatača, lopta je odletjela previsoko i udarila ga u nos. Igrač se odmah srušio na tlo u bolnim grčevima, dok su njegovi suigrači, ali i protivnički bacač Tarik Skubal, ostali u šoku.

Na terenu su mu hitno pružili liječničku pomoć, a potom je odvezen kolicima i prebačen u bolnicu. Kasnije je potvrđeno da je premješten u Cleveland Clinic Main Campus na dodatne pretrage i da će ostati pod nadzorom liječnika preko noći.

Iako je uspio podići palac prema publici dok je napuštao teren, ozljeda je ozbiljna i tek se čeka službena procjena težine povrede. Trener Guardiana Stephen Vogt rekao je nakon utakmice, koju je Cleveland uspio preokrenuti i pobijediti 5:2

'Definitivno postoje ozljede i svi mislimo na Davida i njegovu obitelj. Sretni smo što je pri svijesti, ali ovo je bio zaista zastrašujući trenutak.' izjavio je trener Guardiansa

Za Fryja i njegov tim ovo je bila noć koju će teško zaboraviti, a cijela bejzbolska zajednica šalje mu poruke podrške i brzog oporavka.

