FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'SLUČAJ KACIGA' /

Zelenski suspendiranom sportašu dao najveću počast u državi

Zelenski suspendiranom sportašu dao najveću počast u državi
×
Foto: Alexandra Beier/afp/profimedia

Čast je članu ukrajinske olimpijske reprezentacije dodijeljena za "nesebičnu službu ukrajinskom narodu, građansku hrabrost i patriotizam u obrani ideala slobode i demokratskih vrijednosti"

14.2.2026.
9:35
Hina
Alexandra Beier/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dodijelio je najviše državno odlikovanje ukrajinskom reprezenativcu u skeletonu Vladislavu Heraskeviču (27) koji je diskvalificiran s Olimpijskih igara nakon što nije želio odustati od nastupa sa "kacigom sjećanja" u čast poginulih ukrajinskih sportaša u ratu s Rusijom.

Čast je članu ukrajinske olimpijske reprezentacije dodijeljena za "nesebičnu službu ukrajinskom narodu, građansku hrabrost i patriotizam u obrani ideala slobode i demokratskih vrijednosti". Orden slobode jedno je od najviših državnih odlikovanja Ukrajine, kojim se priznaju građani za izvanrednu službu zemlji.

Zelenski je odlikovao Heraskeviča, pohvalivši njegov stav u sporu s Međunarodnim olimpijskim odborom (MOK) oko kacige u čast sportaša poginulih u ruskoj invaziji. 

Ukrajinski predsjednik i Heraskevič su se sastali na marginama godišnje Munchenske sigurnosne konferencije.

"Medalje su važne za Ukrajinu i za vas, ali čini mi se da je najvažnije tko ste," rekao je Zelenski dok je Heraskeviču uručivao Orden.

"Hvala vam na vašem stavu, vašoj snazi ​​i vašoj hrabrosti," poručio je ukrajinski predsjednik.

Heraskevič je rekao predsjedniku kako je ova nagrada "ogromna" i da je sportaši prikazani na kacigi "još više zaslužuju. Zbog njihove žrtve, možemo se natjecati na Olimpijskim igrama," kazao je.

Heraskevič je diskvalificiran u četvrtak kada je porota Međunarodne federacije za bobsleigh i skeleton presudila da prikaz sportaša ubijenih od ruske invazije na Ukrajinu 2022. krši pravila o političkoj neutralnosti.

Ukrajinci su se žalili, ali je Sportski arbitražni sud u petak odbacio žalbu.

"Ovaj skandal je ujedinio ljude diljem svijeta oko našeg problema i oko žrtve ovih velikih sportaša, i vjerujem da je ovaj cilj puno važniji od bilo koje medalje," rekao je novinarima.

Cijeli slučaj je počeo u ponedjeljak kada se ukrajinski reprezentativac pojavio na treningu s kacigom na kojoj su bile slike njegovih ubijenih sportaša sunarodnjaka. Iz MOO-a su mu poručili kako mu neće biti dozvoljen službeni nastup s tom kacigom.

MOO mu je ponudio mogućnost nošenja crne trake na ruci umjesto kacige, no Heraskevič nije želio odustati i sve je završilo njegovom diskvalifikacijom.

POGLEDAJTE VIDEO: Tudor najtraženiji vatrogasac na svijetu: Londonski pijetao je u opasnosti

Volodimir ZelenskiZimske Olimpijske Igre 2026
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx