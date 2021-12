Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić u Svjetskom kupu u Madonni di Campiglio, u srijedu, slalomsku utrku završio je na 16. mjestu dok je Matej Vidović bio posljednji. Zamijenile su se, tako, uloge u ovoj utrci. U prvoj je Vidović bio zaslužio pljesak samim ulaskom u drugu vožnju, dok je Filip razočarao. No, u drugoj je Zubčić agresivnije nastupio i napredovao do pozicije koja mu jamči nove bodove. Vidović nije mogao do nečeg značajnijeg.

U slalomskoj utrci prvi je završio Norvežanin Foss-Solvaag, drugi je bio francuski skijaš Alexis Pinturault, a treći Šveđanin Kristoffer Jakobsen.

Treći hrvatski predstavnik na ovom natjecanju bio je Samuel Kolega koji je imao startni broj 40 i u trenutku ulaska u cilj u prvoj vožnji imao 30. rezultat (48.22). No, na kraju je završio na 38. mjestu, a od plasmana u drugu vožnju dijelilo ga je 27 stotinki.