Boris Krčmar, najbolji hrvatski pikado igrač, priredio je u subotu aposlutnu senzaciju u drugom kolu prvog European Tour turnira 2025 koji se održava u Belgiji. Nakon što je u prvom kolu izbacio 15. igrača svijeta Josha Rocka, ovog je puta sa 6-4 pobijedio trostrukog svjetskog prvaka i finalista posljednjeg Svjetskog prvenstva u pikadu, jednog od najvećih ikad u pikadu - Michaela van Gerwena.

Krčmar je odmah na samom početku došao do breaka, ali uzvratio je Michael van Gerwen i anlurirao Krčmarov break. Nakon toga su oba igrača osvajala legove u kojima su gađali prvi, sve do 3-3, kada je Krčmar napravio novi break izlazom na 100. To će se pokazati odlučujućim trenutkom u meču.

Krčmar je kod vodstva od 5-3 imao četiri strelice za pobjedu, ali promašio je izlaze na dvostruko 18 i dvostruko 9, što je Michael van Gerwen kaznio izlazom na dvostruko 16. Ipak, nije to omelo Krčmara, koji je uzeo 10. leg meča izlazom na 18 i ostvario drugu pobjedu nad van Gerwenom u karijeri.

Iako ove godine nije uspio obraniti PDC Tour Card i ostati na svim natjecanjima među elitom, napravio je Boris Krčmar to preko kvalifikacijskih turnira te je Boris Krčmar (45) u Belgiji napravio i drugi veliki korak.

