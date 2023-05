SPEKTAKL U KNEŽEVINI / Verstappenu pobjeda u kaotičnoj utrci, pogledajte što se događalo u Monaku

Aktualni dvostruki svjetski prvak u formuli 1 i vodeći u ukupnom redoslijedu ove sezone, Nizozemac Max Verstappen (Red Bull), pobjednik je utrke za Veliku nagradu Monaka koja je u nedjelju vožena ulicama Monte Carla, djelomično i u kišnim uvjetima. No, to nije omelo 25-godišnjeg Verstappena da se domogne svoje druge pobjede na legendarnoj gradskoj utrci, a ukupno 39. u karijeri u utrkama svjetskog prvenstva formule 1. Najbolju startnu poziciju, koju je osigurao tek u zadnjem krugu subotnjih kvalifikacija, Verstappen je iskoristio na najbolji način, kontrolirao utrku s čelne pozicije te na kraju slavio s gotovo 28 sekundi (+27.921) prednosti pred drugoplasiranim Španjolcem Fernandom Alonsom (Aston Martin). Treće mjesto osvojio je Francuz Esteban Ocon (Alpine-Renault) sa zaostatkom od 36.990 sekundi i po treći put u karijeri, a prvi put u Monte Carlu, stao na pobjedničko postolje. Vozači su 51 krug od ukupno 78 vozili u suhim uvjetima te se na stazi nije puno toga zbivalo po pitanju redoslijeda. Kad je pala kiša i prisilila vozače na odlaske u boksove na promjenu guma, postalo je donekle zanimljivije, ali na vrhu nije došlo do promjene. Red Bull je došao do šeste pobjede u ovoj sezoni u isto toliko utrka, a četiri od njih ostvario je Verstappen. Njegov momčadski kolega Sergio Perez, koji je morao startati iz zadnjeg reda zbog ispadanja u prvom dijelu subotnjih kvalifikacija, na kraju je završio bez bodova, na 16. mjestu s dva kruga zaostatka. Nakon šest utrka Verstappen je vodeći sa 144 boda, 39 više od drugoplasiranog Pereza. Fernando Alonso je petim penjanjem na postolje u ovoj sezoni došao do 93 boda i jedini donekle konkurira dvojcu iz Red Bulla.