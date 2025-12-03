Veliki preokret u Beaver Creeku: Vremenski uvjeti natjerali FIS na hitnu odluku

Muška utrka spusta na Svjetskom kupu u alpskom skijanju u Beaver Creeku u Coloradu pomaknuta je sa petka na četvrtak, objavili su organizatori u srijedu, pozivajući se na najnoviju vremensku prognozu.

Nakon studenog s malo oborina koji je uzrokovao probleme sa snježnim pokrivačem na stazi, hladno vrijeme i snježne padaline stižu u Colorado, donoseći druge izazove poput slabe vidljivosti i prekomjernog snijega.

Muška utrka u Beaver Creeku također uključuje super-G u subotu i veleslalom u nedjelju. Odluka o super-G-u bit će donesena u četvrtak, rekli su organizatori.

Unatoč duljem kašnjenju, skijaši su uspjeli završiti svoj prvi trening spusta u utorak, a drugi bi trebali održati u srijedu. Utrka će početi u 19 sati, a bit će to prva utrka sezone u brzim disciplinama.

