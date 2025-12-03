FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVI PLAN /

Veliki preokret u Beaver Creeku: Vremenski uvjeti natjerali FIS na hitnu odluku

Veliki preokret u Beaver Creeku: Vremenski uvjeti natjerali FIS na hitnu odluku
×
Foto: Ezra Shaw

Muška utrka u Beaver Creeku također uključuje super-G u subotu i veleslalom u nedjelju.

3.12.2025.
19:57
Hina
Ezra Shaw
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Muška utrka spusta na Svjetskom kupu u alpskom skijanju u Beaver Creeku u Coloradu pomaknuta je sa petka na četvrtak, objavili su organizatori u srijedu, pozivajući se na najnoviju vremensku prognozu.

Nakon studenog s malo oborina koji je uzrokovao probleme sa snježnim pokrivačem na stazi, hladno vrijeme i snježne padaline stižu u Colorado, donoseći druge izazove poput slabe vidljivosti i prekomjernog snijega.

Muška utrka u Beaver Creeku također uključuje super-G u subotu i veleslalom u nedjelju. Odluka o super-G-u bit će donesena u četvrtak, rekli su organizatori.

Unatoč duljem kašnjenju, skijaši su uspjeli završiti svoj prvi trening spusta u utorak, a drugi bi trebali održati u srijedu. Utrka će početi u 19 sati, a bit će to prva utrka sezone u brzim disciplinama.

POGLEDAJTE VIDEO: Je li ovo samo bio bljesak ili je pokrenuta renesansa hrvatske košarke?

Beaver CreekFisSkijanjeSlalom
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NOVI PLAN /
Veliki preokret u Beaver Creeku: Vremenski uvjeti natjerali FIS na hitnu odluku