Ona ruši stereotipe i sve sportske granice. Čak 17 zlatnih medalja u tri godine u bodybuldingu, sportu s kojim se bavi isto toliko, dokaz je kako je 24-godišnjoj studentici Kineziologije Lari Santini, Splićanki sa zagrebačkom adresom, u životu samo nebo granica. Ona je dokaz kako se sve može, samo ako to stvarno želite, ako ste uporni i predani. Gimnastika i atletika, bazni sportovi, izgradili su je u sasvim posebnu sportašicu, podignuvši joj limite, mogućnosti i davši joj radne navike, razvivši joj čisti talent za sport i općenito opterećenja i treninge u njemu...

Osvojila zlato u Santa Susanni na SP-u

Prije više od dva tjedna u Santa Susanni kraj Barcelone Lara je osvojila zlato na SP-u u bodybuldingu, u kategoriji iznad 168 centimetara, ukupno svoje treće svjetsko odnosno četvrto, ako računamo i juniorsko. No, na putu prema jednoj takvoj dominaciji, riznici medalja u kojem ima i tri europska zlata, znači 7 "velikih" medalja, nailazila je i na stereotipe, pomalo i šovinizam. Uz mukotrpan rad i odricanje, sastavno u ovom sportu, morala je pratiti i strogi režim prehrane.

"Sve su medalje velike za mene i svaka ima svoju vrijednost", kazat će Lara Santini, koju smo posjetili na njezinom radnom mjestu, u teretani na Zagrebačkom velesajmu. Odmah po dolasku naglasila nam je kako ona nije najjača Hrvatica niti najjača žena na svijetu.

'Najčešće i je tako, kad me ljudi vide, šokiraju se'

Čak pola sata trajao je razgovor ugodni. Lara je bila pravi domaćin i baš nas je ugodno iznenadila. Uopće nije ni mišićava, ni agresivna ni napadna, kako bi se to možda moglo imputirati. Upravo suprotno...

"Najčešće i je obično tako, kad me ljudi vide šokiraju se", sa smiješkom nam je kazala Lara. Inače, maksimum u dizanju u čučnju joj je bio 130, sad joj je 90 kg, ali da trenira maksimalno, da je full u pripremi, mogla bi i 140 kg.

StrengthQ

"U početku je bilo dosta škicavo od strane mojih i sve, ali ubrzo kako su vidjeli da meni to stvarno ide, da osvajam i da sam i ja sretna isto u tom nekom segmentu, tako je došla i podrška mojih roditelja. Što se tiče okoline, uvijek kažem da ljudi koji su oko mene su tu čitav proces i podupiru me. Oni koji nisu šute i to je to. No, zadovoljna sam podrškom, čak ljudi koje ne znam. Tek onda shvatim koliko ljudi prati taj sport, odnosno mene kao sportaša i natjecanja. Nisu moji roditelji u početku bili presretni, ali sad prate sve. Ja sam ih uputila što sam više mogla, dijelila s njima sve, čisto da se ne boje. S njima je jako bitno iskomunicirati sve, jer znam da je moja mama za proteine bila Bože sačuvaj, a sad ih i ona pije", govori nam Lara, koja je zajedno s Kristijanom M. i Ivanom L. pokrenula tvrtku pod nazivom StrengthQ, koja je zadužena za online coaching, edukaciju i osobne treninge, a moto im je 'Budi jači, živi zdravije, izgledaj bolje!'

'Uzimam pauzu na neko određeno vrijeme, nije definirano koliko'

Pomalo nas je šokirala kad nam je na početku razgovora rekla da je dosta, da uzima pauzu od bodybuldinga i natjecanja, možda i zauvijek. Nismo to očekivali. Plan joj je, kako nam je rekla, posvetiti se poslu i radu s ljudima...

NET.HR: Gdje je Lara Santini, što radi? Rekli ste nam prije snimanja da uzimate neku pauzu?

LARA SANTINI: Uzimam jednu pauzu na neko vrijeme, nemam definirano koliko, ali smatram da mi je potrebna. Potrebno mi je neko vrijeme da se posvetim nekim drugim stvarima, završetku faksa, odnosno završni rad trebam predati. Isto tako, radu s ljudima i klijentima, jer sam dosta bila ograničena vremenom. Ovo je sport koji traži posvećenost od 0-24 sebi, a kad si posvećen sebi, onda svoju pažnju ne možeš toliko usmjeriti na druge.

NET.HR: S bodybuildingom se bavite 3 godine, osvojili ste 3 svjetska i europska zlata i koliko još medalja?

LARA SANTINI: Četiri svjetska zlata, ako brojimo juniorsko. Sveukupno imam 17 zlatnih medalja i evo, ove godine, po prvi put sam osvojila srebro na Pepa Grand Prixu u Češkoj. Prva sam na svjetskoj ljestvici svih Wellness natjecateljica, što znači da sam u posljednje dvije godine skupila najviše bodova i trenutno stojim kao prva u svijetu.

Mnoštvo zlatnih medalja u kratkom vremenu

NET.HR: Kako ste uspjeli u tako kratkom vremenu osvojiti toliko zlatnih medalja?

LARA SANTINI: To se svi pitaju, ali mislim da su te medalje posljedica svega onoga što sam radila prije. Dolazim iz dva bazična sporta kao što su atletika i gimnastika. Za mene je sport ključni i sastavni dio života već posljednjih 20 i više godina, bez nekakvih pauza. Prije moje odluke da se natječem uopće, živjela sam isto, trenirala u teretani, nosila svoje zdjelice na faksu. Po tom pitanju meni nije bilo neke razlike. Nakon karijere u gimnastici i atletici, i sama velika natjecateljica, htjela sam neko novo iskustvo, naučit nešto novo po pitanju prehrane i treninga, a što je bolje od bodybuildinga.

NET.HR: Postoji ta priča o stereotipima. Kako ste se nosili u svojoj karijeri s time da je ovo, kao, sport za muškarce, da imate puno mišića a žensko ste, a onda kad vas vide ugodno se iznenade. Niste ni malo agresivni...

'U formi si kad te nema za vidjeti u robi'

LARA SANTINI: Većina ljudi, pogotovo kad vide na slikama s natjecanja, gdje se doslovno vidi svaki mišić, dosta su šokirani kad me vide i govore 'ti uopće nisi velika'. Ne nisam... Kako meni moj trener prije natjecanja kaže, 'u formi si kad te nema za vidjeti u robi' i to je to. To je forma koja je jako kratkoročno održiva. Evo, prije dva tjedna sam se vratila s natjecanja i tko bi rekao da sam bila onakva.

NET.HR: Koliko su vam smetali stereotipi i to što možda postoji takvo mišljenje o bodybuildingu ili vas guralo naprijed?

LARA SANTINI: Iskreno, nikad me stereotipi nisu kočili, jer mislim da sam na jedan lijepi način prezentirala i da sam sport curama približila, kao i muškarcima da nije ovo nužno sport samo za muškarce. Mislim da sam to jako dobro odradila.

'Htjela sam znanje o prehrani i treningu'

NET.HR: Mlada ste djevojka, jeste li nešto uštedjeli u ovom sportu i oplemenili?

LARA SANTINI: Jesam, neke stvari koje si vjerojatno ne bi priuštila da se nisam natjecala priuštila sam si, tako da sam s tog aspekta jako zadovoljna, ali prvenstveno sam se odlučila natjecati da skupim neko znanje o prehrani u treningu, da utječu na moj marketing kao budućeg trenera i to je ono što sam htjela izvući iz toga svega.

Najbolji ulet

NET.HR: Koji vam je najbolji ulet?

LARA SANTINI: Pa, mene je osobno nasmijao jedan. Kao, pitao me na engleskom da li znam koji materijal majice nosim? Ja kao pamuk, koji mi mogao biti, ili poliester. I on na to boyfrend material. I eto, danas mi je taj dečko, pa je valjda uspio u tom naumu. Dobro je prošao. Nasmijao me, to je najbitnije.

Što nam je još Lara rekla pogledajte u priloženom video intervjuu.