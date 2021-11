LARA SANTINI- NAJSNAŽNIJA ŽENA NA SVIJETU / 'Ljudi misle da sam agresivna i napadna zbog mišića. No, većina ih se šokira'

U čučnju diže 120 kilograma, ne jede ni pizzu ni čokoladu, puno vremena provodi u teretani i najsnažnija je Hrvatica i žena na svijetu. Splićanka Lara Santini (24) još je jednom postala svjetska prvakinja u bodybuildingu, treći put. Ovaj posljednji uspjeh dogodio se prošlog vikenda u Santa Susanni, mjestu kraj Barcelone, a kategorija u kojoj je osvojila najsjajnije odličje bilo je wellness za konkurenciju iznad 168 centimetara. Uzela je i srebrnu medalju u generalnom poretku. "Većina ljudi se šokira. Očekuju da će vidjeti neku veliku djevojku, ali sam zapravo relativno normalna", kazala je Santini prošle godine za RTL Direkt nakon osvajanja europskog naslova. Lara Santini je i europska i svjetska prvakinja u bodybuildingu i to u juniorskoj i seniorskoj kategoriji. Kad joj je Mojmira Pastorčić u studiju RTL-a postavila pitanje o predrasudama i šovinizmu u ženskom bodybuildingu, ona joj je odgovorila da mnogo toga proizlazi iz neznanja. Osim simetrije mišića, Santini kaže da se ocjenjuju i druge karakteristike. "Ne ocjenjuje se samo simetrija mišića, nego i ženska figura, prezentacija na pozornici, frizura i šminka. Ja uvijek kažem da je to kao natjecanje za misicu s mišićima", istaknula je Lara prije godinu dana. "Znate, ljudi nisu upoznati baš s ovim sportom i onda sama činjenica da kad kažeš da se baviš bodybuildingom, prva reakcija je wow, pa to je za muškarce", rekla je Santini koja trenutno studira na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Osim što radi u teretani, vježba pet puta tjedno po dva sata. Da je stereotipiziraju, Lara i sama ponovno priznaje. "Bodybuilding svi poistovjećuju s muškarcima i muškobanjastim izgledom žena, no to više nije tako. Zbog toga što sam mišićava ljudi očekuju da sam agresivna i napadna, što je moja suprotnost, ali navikneš se na to da te tako ljudi poistovjećuju", govori Lara za 24sata te otkriva kako nikad nije koristila neke zabranjene supstancije kako bi napumpala mišiće. Bodybuildingom se počela baviti prije nekoliko godina i osvojila je tri svjetska i europska zlata.