Hrvatska muška vaterpolo reprezentacija plasirala se u finale Europskog prvenstva koje se igra u Zagrebu nakon što je u polufinalu na bazenu uz Savu svladala Mađarsku sa 11-8 (2-2, 2-0, 3-4, 4-2).

Finale Hrvatske i Španjolske je na rasporedu u utorak navečer. Pobjednik će izboriti direktni plasman na Olimpijske igre u Parizu, a izbornik Ivica Tucak je najavio susret na press konferenciji.

"Premda smo dosad napravili puno, osvojili još jednu medalju za hrvatski sport, sa srebrom nećemo napraviti ono što smo željeli. Nećemo obraniti zlato iz Splita niti ćemo izboriti izravan put u Pariz", bio je Tucak na početku izravan kao i uvijek.

'Dosta je agresivan prema suparnicima'

Tema je bio i mladi španjolski vratar Aguirre, koji se često nakon obrana unosi u lice protivnicima uz svakakve riječi.

"On je svjetska klasa. Dosta je agresivan prema suparnicima, s podbadanjima tijekom cijele utakmice. No pomaže mu uvelike i njegova obrana kojom suparniku unosi strah od kontre pa tako ispada da se još dok si u napadu braniš. Perrone i Granados toliko izlijeću u kontre da su i udarci prema njihovim vratima sa zadrškom i nesigurnošću", rekao je kapetan hrvatske vrste Marko Bijač o Aguirreu, a Tucak na istu temu kaže:

"Taj njihov brani strašno i unosi nemir kod suparnika. No njegovo ponašanje ponekad prelazi granicu dobrog ukusa i ja ću zamoliti ljude iz našeg Saveza da na to upozore i odgovorne za ovaj finale. Nadam se da ćemo se odužiti samo pogocima. Zamislite svakog našeg igrača koji mu zabije gol da mu odgovara na isti način ili da mu se unosi u lice. To bi bilo ružno."

