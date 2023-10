U četvrtak se u Dubrovniku okupila hrvatska muška vaterpolska reprezentacija koja će u sljedećih tjedan dana odraditi prvi ciklus priprema za sljedeća natjecanja.

Prvo je to okupljanje vaterpolista nakon Svjetskog prvenstva u Fukuoki, gdje su aktualni europski prvaci osvojili razočaravajuće deveto mjesto, nakon poraza u osmini finala od Crne Gore.

"Cilj ovih priprema je da analiziramo sve greške koje su bile primjetne u našoj igri na Svjetskom prvenstvu. da pokušamo čim više očistiti te loše stvari iz Fukuoke i okrenuti se prema budućnosti", rekao je izbornik Ivica Tucak pod čijim se vodstvom okupilo 18 igrača, većinom iz dva najbolja hrvatska kluba, dubrovačkog Jug Adriatic osiguranja i splitskog Jadrana.

Od igrača koji nastupaju za inozemne klubove na ovim će pripremama biti samo dvojica, vratar Olympiacosa Marko Bijač i bek njemačkog Waspo 98 Hannovera Andrija Bašić. Na popisu su bili i kapetan reprezentacije Ivan Krapić (Noisy-le-Sec) te Ante Vukičević (Marseille), ali će izostati zbog klupskih obveza u francuskom prvenstvu.

Tijekom priprema predviđeni su zajednički treninzi i sparing-utakmice s Jug Adriatic osiguranjem i reprezentacijom Kanade koja će se također pripremati u Dubrovniku.

Prvo veliko natjecanje koje je pred hrvatskim vaterpolistima je Europsko prvenstvo koje bi trebalo biti održano od 3. do 16. siječnja u Izraelu. No, s obzirom na sadašnje ratno stanje u toj državi, teško je zamisliti da će to doista tako i biti.

"U ovom trenutku nitko od nas ne zna hoće li prvenstvo biti odgođeno zbog ove ratne situacije. Osobno, ne vidim nijedan način da se to može odigrati. Tko će pametan otići tamo? Tko može garantirati sigurnost, što muške, što ženske reprezentacije? Što će LEN napraviti po tom pitanju, to ne znamo, ali ono što je do nas je da napravimo dobru analizu i okrenemo se budućnosti i novim izazovima", zaključio je izbornik Tucak.

Popis reprezentativaca za pripreme u Dubrovniku (19. - 26. listopada)

VRATARI: Marko Bijač (Olympiacos), Toni Popadić (Jug Adriatic osiguranje), Mate Anić (Jadran)

CENTRI: Josip Vrlić, Antonio Dužević (Jadran), Branimir Herceg (Mladost)

BRANIČI; Rino Burić, Marko Žuvela (Jug Adriatic osiguranje), Matias Biljaka, Marino Čagalj (Jadran), Andrija Bašić (Waspo 98 Hannover)

NAPADAČI: Konstantin Harkov, Zvonimir Butić, Luka Bukić, Jerko Marinić Kragić, Loren Fatović (Jadran), Filip Kržić, Franko Lazić (Jug Adriatic osiguranje)

